Jefferson brilha em treino da seleção

Em meio à tantos craques como: Neymar, Fred, Hulk, Marcelo, David Luiz,etc, o protagonista do treino desta quinta-feira (05) ficou por conta do goleiro reserva, Jefferson, e do preparador físico Anselmo Sbragia. Juntos eles ofuscaram todos os outros atletas mais badalados no elenco, cada um com uma maneira na Granja Comary.

Com Oscar liberado para acompanhar o nascimento da filha Júlia em São Paulo, Willian foi promovido ao time titular, e Anselmo Sbragia acabou sendo chamado por Felipão para compôr a equipe reserva. Fato que se repetiu, já que domingo ele substituiu o Paulinho.

Porém, nessa quinta, o preparador se destacou. Mais solto e entrosado com os companheiros de seleção, Anselmo mostrou seu dotes futebolísticos. Em seu principal lance no treino, ele pegou a bola pela ponta direita e aplicou uma linda finta no lateral Marcelo. Na sequência, tentou dar um drible por baixo das pernas, mas o atleta cortou para a lateral. O lance arrancou sorrisos de jornalistas e até de alguns outros atletas, já que o jogador pareceu irritado com a situação.

No mesmo time de Anselmo, Jefferson foi outro que à se destacar. Após o término do coletivo, o técnico da seleção, Luís Felipe Scolari, permitiu pênaltis para os titulares. Fred foi o primeiro à bater, cobrou no canto direito, e o goleiro voou para defender a cobrança do atacante.

Após a cobrança desperdiçada de Fred, alguns jogadores passaram a treinar cobranças de pênalti. O astro da seleção Neymar foi o primeiro à bater e converteu. Na sequência, show do goleiro do Botafogo, que defendeu as cobranças de Willian, Luiz Gustavo e David Luiz.

As brincadeiras, então, começaram. Após ter seu pênalti defendido por Jefferson, o zagueiro recém-contratado pelo Paris Saint-Germain provocou o goleiro, pegando a bola e chutando com muita força, a bola explodiu no travessão e entrou. Após isto, David Luiz saiu correndo, comemorando o gol aos berros e se agarrou às redes. Enfim, o paredão alvinegro havia sido batido.

A Seleção entra em campo no Morumbi para o último teste antes da Copa do Mundo 2014, sexta-feira, às 16h, contra a Sérvia.