Chapecoense analisa a possibilidade de efetivar Celso Rodrigues

Celso Rodrigues assumiu o comando interino da Chapecoense na sétima rodada e conseguiu vitórias convincentes em sua trajetória, tirando a equipe da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, ainda não foi efetivado como treinador da equipe. O diretor de futebol Mauro Stümpf explica que a decisão de efetivar ou não o comandante já foi discutida entre a cúpula de dirigentes, e confirma que a situação não incomoda a Celso. Nenhum treinador será contratado, mas por enquanto, o comandante continuará a treinar de forma interina.

“A gente vem pensando na efetivação há muito tempo. Conversamos bastante com ele, a gente não quer dar essa responsabilidade toda pra ele nesse momento. Explicamos para o restante da direção que o propósito de manter ele de interino, e no momento não trazer ninguém só por trazer. Vamos com calma, ele está fazendo um excelente trabalho, não está incomodado com a situação de interino. Os guris gostam dele, trabalharam para ele, e a demonstração esta ai, o resultado maravilhoso”, explica.

O próprio Celso explica que o rótulo de trienador interino não afeta a forma de comandar a equipe. Em entrevista coletiva antes do confronto contra o São Paulo, Celso reafirmou a tranquilidade.

"Em nenhum momento me incomoda, estou fazendo o que me foi passado e que a partir da chegada de um técnico eu voltaria. Estou fazendo o meu trabalho, os resultados estão aparecendo e eu confio nos meus atletas, que também confiam em mim. A nomenclatura, no momento, não importa, mas sim o trabalho".

Sob o comando de Celso Rodrigues, o Verdão do Oeste conquistou três vitórias em quatro jogos, contra o Palmeiras, o Bahia, e neste sábado (19) uma vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo diante de um Morumbi lotado. A vitória contra o tricolor paulista foi muito elogiada, e Mauro acredita ser “uma das mais importantes da história do clube”.

“A gente não tem noção, talvez seja uma das vitórias mais importante da história da Chapecoense, ganhar do São Paulo, no campo deles. Isso mostra que temos um grupo bom, que podemos acreditar, que nosso objetivo é permanecer. Temos um caminho grande pela frente, a gente sabe disso, vamos comemorar porque é inédito, mas com os pés no chão”, analisa.

João Carlos Maringá, vice-diretor de futebol da equipe catarinense, ressalta que apesar da euforia pela vitória, o campeonato ainda é longo e existem outras “pedreiras” no caminho, como o adversário da próxima rodada, o Santos. No momento, o pensamento é apenas um: permanecer na elite do Campeonato Brasileiro por mais uma temporada.

“É uma vitória que pode nos ajudar muito, mas é só uma vitória, o campeonato é muito longo. Estamos muito felizes pelo momento, com a grande vitória, que é para o torcedor. Todo mundo tem que acreditar mais. É uma guerra que lutamos com espadas contra canhões, mas se estivermos unidos dentro de Chapecó, todo mundo, temos chance de sobreviver e quem sabe continuar na Série A 2015, o que seria fantástico”, comenta.

No momento, a Chapecoense é a 15ª colocada e tem um jogo a menos do que a maioria das outras equipes do campeonato, devido ao adiamento do jogo contra o Atlético-MG na 10ª rodada. Pelo Brasileirão, vai à Vila Belmiro enfrentar o Alvinegro Praiano no próximo sábado (26), às 18h30. Antes disso, viaja à Fortaleza na quarta-feira (23) para enfrentar o Ceará pela Copa do Brasil, às 19h30.