Fora da Copa do Brasil, Chapecoense quer "cabeça erguida" no Brasileirão

A Chapecoense foi eliminada da Copa do Brasil, mas a situação não parece ter abalado a confiança da diretoria na temporada da equipe. Em entrevista à Rádio Super Condá, de Chapecó, diretores da equipe afirmaram que o foco agora é a Copa do Brasil e o duelo contra o Santos pelo Brasileirão, neste sábado (26), na Vila Belmiro. Cadú Gaúcho, diretor de futebol do Verdão, se mostra animado com a situação atual da equipe e pede que o time não mude sua postura: na sua opinião, o Verdão ainda tem potencial para surpreender as grandes equipes da elite do futebol brasileiro.

"Precisamos buscar. Vamos levantar a cabeça, temos um jogo importantíssimo no sábado e nós temos que ir com tudo para que a gente possa conseguir mais um bom resultado. Nosso objetivo, desde que a gente entrou na Série A esse ano, era permanecer. Nós continuamos com esse foco, sempre buscando jogo a jogo, pensando no próximo adversário", comentou o dirigente,que ainda citou o duelo contra o São Paulo como o principal exemplo da qualidade de sua equipe.

Gaúcho também elogiou a postura da Chapecoense na partida contra o Ceará. Apesar da eliminação, a equipe criou muitas oportunidades de gol, dominou completamente o segundo tempo da partida e criou oportunidades o suficiente para virar o jogo. A atuação agradou também ao presidente do clube, Sandro Pallaoro, que saiu em defesa dos atletas que disputaram a partida.

"Primeiro temos que parabenizar todo grupo pelo empenho. Os que saíram jogando, quem entrou e os que ficaram de fora incentivando a todo momento. A gente fica triste pela desclassificação, mas fica feliz porque estamos no caminho certo. A equipe voltou a mostrar o bom futebol", disse à emissora local.

O presidente ainda voltou a elogiar o trabalho do treinador Celso Rodrigues e garantiu que a eliminação na Copa do Brasil não desmerece o trabalho que o interino vem realizando à frente da Chapecoense.

"A gente acredita no trabalho dele. Esse recomeço (depois da Copa do Mundo) foi muito bom. Ele vai mostrando o trabalho, vamos dando sequência para ele e toda comissão, e principalmente ao grupo de atletas, que estão focados. Acho que conseguimos fechar bem esse grupo e isso é o mais importante neste momento" finalizou.