Bruno Rangel vira dúvida e Ricardo Conceição é desfalque da Chapecoense para próximo jogo

Celso Rodrigues poderá ter algumas dores de cabeça para montar o time da Chapecoense na volta da equipe à Arena Condá no próximo domingo (3), diante do Flamengo. Ricardo Conceição se junta aos três zagueiros da Chape no departamento médico, e deve ficar fora dos gramados por duas semanas. A causa é um problema na coxa. Uma lesão semelhante pode tirar o atacante Bruno Rangel da equipe, mas o centroavante ainda tem chances de disputar a partida.

A ausência de Conceição foi confirmada na terça-feira (29), quando um exame de ressonância magnética constatou uma lesão na coxa direita. O atleta sofreu uma pancada na perna na última partida da equipe, contra o Santos. O período estimado de recuperação é de duas semanas. Resta à comissão técnica e torcedores aguardar o resultado do exame médico de Bruno Rangel.

Também após a partida contra o Peixe, o atacante se queixou de dores no adutor da coxa direita, e realizou exames médicos na terça-feira. Os resultados ainda não foram revelados, e há a possibilidade de o reencontro de Bruno Rangel com a torcida do Verdão do Oeste ficar apenas para a próxima rodada.

Por outro lado, a boa notícia é a volta do atacante Rychely aos gramados. Desde que foi contratado pela Chapecoense, após a pausa para a Copa do Mundo, o atacante apenas trabalhava para se recuperar de um estiramento ligamentar no joelho. Apesar de estar recuperado da lesão, sua estreia depende do treinador, que tem sete atacantes no elenco entre os possíveis substitutos de Rangel.