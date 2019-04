Chapecoense e Figueirense fazem clássico de Santa Catarina pelo Brasileirão

Neste domingo, a Chapecoense recebe o Figueirense buscando dar sequência aos bons resultados. Dona da melhor campanha catarinense no Brasileirão, a Chape pretende utilizar a Arena Condá a seu favor para aumentar subir ainda mais na tabela. O Figueirense, apesar de possuir vantagem histórica sobre o rival, vive má fase no campeonato nacional e ainda não conseguiu sair da zona de rebaixamento.

Os donos da casa são uma das surpresas desta edição do Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa tem 15 pontos conquistados e ocupa a 12ª colocação na tabela, acima de equipes como Botafogo, Palmeiras e Flamengo. A última partida, também disputada em Chapecó, terminou em um empate por 1 a 1 contra o Atlético-MG. O estádio é apontado como uma das principais causas do sucesso do Verdão: em casa, foram três vitórias, dois empates e duas derrotas no Brasileirão.

O Figueirense viaja à Chapecó embalado por uma boa vitória sobre o Sport, franco favorito na ocasião. No Orlando Scarpelli, o alvinegro venceu por 3 a 0 e amenizou a crise devido aos maus resultados. Mesmo com a vitória, a situação não é boa: com apenas 10 pontos, a equipe está no 18º lugar e supera os dois últimos colocados apenas pelo saldo de gols.

Pelo Brasileirão, as equipes disputaram apenas dois jogos: foram duas partidas em 1978, com uma vitória por 1 a 0 para cada lado. No histórico geral, foram 136 encontros. E a vantagem é do Furacão de Floripa: foram 58 vitórias, 41 empates e 37 derrotas.

Chapecoense mostra motivação, mas prevê um jogo complicado

Quanto à escalação, Celso Rodrigues fez mistério. Em entrevista coletiva, o comandante explicou apenas que em um clássico a pressão é maior e as duas equipes entram com um pensamento diferente para o jogo. “Vai ser um jogo difícil, vamos respeitar o Figueirense e tentar impor nosso jogo”, sintetizou.

Zezinho, meia da Chape, também revelou a expectativa de um jogo complicado. “É uma equipe que vai brigar com a gente para se manter na série A. Então a gente sabe da qualidade do Figueirense, de treinador novo, que vem de uma vitória sobre o Sport e a gente sabe, que desses jogos que a gente teve em casa, pode ser o mais difícil”, opinou.

Os desfalques para o jogo são poucos. Neuton virou dúvida de última hora, ao ter sido poupado do último treinamento da equipe. O jogador será reavaliado antes do jogo para saber se estará apto a jogar a partida. Zagueiro de origem, Neuton vinha desempenhando a função de lateral-esquerdo, e Celso Rodrigues não indicou quem será o provável substituto.

Outra dúvida é o meia Nenén, que também não participou da última atividade e será reavaliado pelo Departamento Médico. Por outro lado, Douglas Grolli teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode fazer sua reestreia com a camisa da Chape.

O jogo ainda tem motivação especial para dois jogadores, por motivos particulares: Danilo, mantendo a boa fase que lhe rendeu elogios de seu ídolo Victor, e Bruno Rangel, que ainda não balançou as redes desde sua volta à Chapecoense. Pressionado pela torcida, o atacante sabe que a única forma de fazer as pazes com os torcedores é por meio dos gols. Um fator que pode motivar o grupo como um todo é a recente saída de Rodrigo Gral. O anúncio do desligamento do atacante foi recebido com tristeza por parte do elenco, que o homenageou em redes sociais na última semana.

Em meio a mudanças no Departamento Médico, Argel Fucks motiva o Figueira

Para o clássico, o Figueira terá de superar a ausência de jogadores importantes. O volante Paulo Roberto não participou dos treinamentos da última semana e fica de fora da partida. Dener é o provável substituto. Outro desfalque no meio, este mais sério, é Kléber, que fica de fora dos gramados por pelo menos quinze rodadas.

Entretanto, a equipe também conta com retornos confirmados: Thiago Heleno, mesmo tempo abandonado o último treinamento mais cedo por uma fisgada na coxa, mas foi confirmado pela comissão técnica para o jogo de amanhã. Além disso, a semana foi marcada pelo anúncio de Marcão, o décimo atacante do elenco.

Argel Fucks foi absolvido nos tribunais e comanda a equipe na beira do campo no domingo. O resultado teve um efeito amplamente positivo nos jogadores, que ressaltaram a importância do técnico durante a semana. Nem mesmo o estilo “agressivo” e os gritos durante os treinos incomodam os atletas.

Jean Carlos comentou a habilidade motivadora de seu comandante. “Ele passa confiança nos treinamentos e nos jogos. Ele procura sempre nos motivar e, com isso, você consegue dar o seu melhor, ter tranquilidade para trabalhar e ele está nos dando total liberdade para fazer as coisas. Tomara que a gente consiga fazer manter isso para sair dessa situação”, opinou.

A preocupação fica por conta da má fase de Ricardo Bueno, nome incontestável do ataque alvinegro. Já são 12 jogos sem marcar um gol, os dois últimos sendo marcados na vitória por 3 a 2 contra o Criciúma na semifinal do Campeonato Catarinense, no dia 30 de março. Com uma possível nova companhia no ataque, Ricardo espera superar a má fase e voltar a dar alegrias ao torcedor.