Criciúma oficializa contratação do atacante Souza

Nesta sexta-feira (15), o atacante Souza é esperado no Heriberto Hülse para assinar contrato de um ano de duração com o Criciúma. O Tigre iniciou as negociações há menos de uma semana, e acertou rapidamente com o atleta devido a uma deficiência do elenco. No momento, o único jogador capaz de desempenhar a função de atacante de área é o jovem Gustavo, recém-promovido da base.

Bruno Lopes, Michel e Cristiano, que também poderiam fazer o papel de centroavante, estão se recuperando de lesão, e Zé Carlos, o grande nome do ataque tricolor, ainda espera sua regularização junto à Fifa para que possa ser relacionado para as partidas. A ausência de um homem de área se reflete nos números: o último gol marcado por um atacante do Criciúma aconteceu em maio, na vitória por 1 a 0 contra a Chapecoense.

Para se tornar a referência que Wagner Lopes espera, Souza deverá vencer a má fase. Enquanto defendia o Bahia, em 2012 e 2013, o atacante marcou 40 gols. No entanto, em 2014, marcou apenas duas vezes durante toda a temporada.

Antes de jogar pelas equipes baianas, Souza defendeu as cores do Vasco da Gama, Flamengo, Corinthians. Fora do país, jogou pelo CSKA Sofia, da Bulgária, e Panathinaikos, da Grécia.