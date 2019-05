Celso Rodrigues define o começo ruim da Chapecoense como responsável pela derrota

A fama de "carrasco de cariocas" da Chapecoense terminou. Após vencer Flamengo e Fluminense, a Chape saiu derrotada do confronto contra o Botafogo, neste sábado (22). Para o treinador Celso Rodrigues, a derrota foi culpa apenas da Chapecoense. O treinador comentou que a equipe alternou momentos momentos ruins e bons, e que a marcação poderia ter sido mais eficiente duranteo o jogo. Em coletiva de imprensa depois do jogo, Celso não escondeu a decepção.

"O resultado não era o que a gente esperava. Era importante pontuar na tabela. O início de jogo da Chapecoense foi abaixo do esperado, porque a gente roubava a bola e logo depois a perdia. E isso deu a impressão que o Botafogo estava pressionando, mas era mais o erro do nosso time. Demoramos para acertar, depois equilibramos", comentou.

A formação da Chape no final do jogo ilustra a importância da partida. A Chapecoense terminou o jogo com quatro atacantes, o que de acordo com Celso Rodrigues, era uma estratégia previamente preparada.

"Era a situação. Já tinha planejado isso, se precisasse do resultado, de colocar o time um pouco mais para frente. Fiz isso e chegamos com qualidade na frente para fazer o gol", explicou o comandante.

O técnico revelou ter pedido aos dois volantes, Wanderson e Abuda, para que diminuíssem os espaços no meio de campo. Na visão de Celso Rodrigues, a marcação foi um dos principais problemas do Verdão do Oeste no jogo. O comandante explicou que quando o time marcou com mais efetividade, conseguiu equlibrar a partida.

"A gente fazia um esforço muito grande para recuperar essa bola e já era atacado. A partir do momento que a gente acertou a marcação, deu menos espaços, o time melhorou. Sabíamos que eles tinham muita força pelos lados. Só que erramos muito passes e por isso o Edílson (lateral do Botafogo) escapou tanto no primeiro tempo", analisou.

A Chapecoense volta a campo apenas no próximo final de semana, para enfrentar o líder Cruzeiro, no Mineirão. Celso Rodrigues preferiu não comentar nada sobre o jogo, mantendo mistério sobre a preparação para o duelo.