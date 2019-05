Bruno Rangel vibra com seu primeiro gol, mas lamenta derrota da Chapecoense para o Cruzeiro

Apesar de enfrentar o líder do campeonato, a Chapecoense não foi ao Mineirão pensando no empate contra o Cruzeiro. A equipe saiu para o intervalo com a vitória no placar, e nenhum dos atletas soube explicar o que aconteceu nos 45 minutos complementares. O "apagão" foi mencionado por atletas e comissão técnica após o apito final. Bruno Rangel, autor de um dos gols da Chape na partida, elogiou a equipe apesar do resultado negativo.

"Não foi o que a gente queria. Saiu na frente, mas acabou se descuidando da volta do intervalo. É levantar a cabeça e recuperar contra o Goiás. Nós lutamos, jogamos contra o líder. Tentamos, mas não deu", comentou o atacante, em entrevista à Rádio Super Condá.

O meia Camilo também avaliou os aspectos positivos da Chape na derrota para o líder. O meia, que havia pedido uma partida perfeita dos companheiros, saiu de campo satisfeito com a atuação do Verdão do Oeste.

"Foram 15 minutos de apagão, onde deixamos de somar um ponto. Mas nosso time mostrou competência. A equipe briga para não cair e enfrentou o atual líder que é o Cruzeiro. Um jogo muito complicado", disse.

A Chapecoense volta à campo no sábado (5), na última partida do primeiro turno do Brasileirão. O jogo será realizado na Arena Condá, em Chapecó.