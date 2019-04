Chapecoense anuncia contratação do técnico Jorginho

Conforme prometido, a Chapecoense foi rápida no mercado de transferências para anunciar seu novo técnico. Jorginho, ex-Vitória, foi o nome escolhido para comandar a equipe no restante do Brasileirão. O treinador foi anunciado no final da tarde desta quinta-feira (11), mas chega ao clube apenas na sexta-feira (12) para assinar o contrato com o Verdão do Oeste. Ânderson Lima Veiga também foi contratado, para a função de auxiliar técnico. Enquanto ainda era futebolista, Ânderson defendeu as cores da Chapecoense em 2009. Celso Rodrigues também será auxiliar técnico da equipe.

O último trabalho de Jorginho foi à frente do Vitória, da Bahia. O treinador assumiu a equipe em maio, mas deixou o time após apenas três meses de trabalho. Sem conseguir engrenar uma sequência de bons resultados e deixando a equipe em uma situação ruim no Campeonato Brasileiro, foi demitido em agosto. Além do Vitória, Jorginho tem passagens por Palmeiras, Goiás, Atlético-PR, Bahia e Náutico.

A expectativa é a de que o novo treinador estreie no comando técnico da Chapecoense no próximo sábado (13), na partida contra o Sport. O Chape está a apenas uma colocação do Z-4, e a partida contra os pernambucanos é considerada como fundamental para a sobrevivência dos catarinenses na Série A.