Atlético-GO domina e bate a Portuguesa pela Série B

Às 21h deste sábado (27), o Atlético-GO enfim voltou ao caminho das vitórias. Os goianos venceram a Portuguesa por 2 a 1 no Serra Dourada. Jânio marcou, de pênalti, para os paulistas. No Dragão, Márcio, também em cobrança de pênalti, e André Luis foram os autores dos gols. A partida foi marcada pelo excesso de faltas. Oito cartões amarelos foram distribuídos ao longo do jogo, além de um cartão vermelho, para o zagueiro Brinner, da Lusa, aos 15 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Atlético-GO conseguiu subir quatro posições na tabela e agora assume a nona colocação, com 35 pontos. Já a Portuguesa confirma ainda mais sua situação de candidata ao rebaixamento: com 20 pontos, é a vice-lanterna da Série B. Na próxima rodada, o Atlético-GO visita o América-MG, e a Portuguesa vai ao Maranhão encarar o Sampaio Corrêa.

Jogando com seus dois laterais reservas, já que ambos sofreram complicações logo no início da partida, o Atlético-GO buscou o jogo pelas laterais para buscar a vitória. Fazendo valer seu mando de campo, os goianos encurralaram o adversário e Diogo Barbosa criou boas oportunidades de abrir o placar. Aos 23 minutos, André Luis carimbou a trave da Lusa e acordou os visitantes, que saíram para o jogo, mas pouco criaram.

Os gols surgiram apenas no final do primeiro tempo, em cobranças de pênalti. Brinner fez falta em Jorginho aos 40 minutos da primeira etapa, e o goleiro Márcio não teve dificuldades para abrir o placar no Serra Dourada. Nos acréscimos, Brinner invadiu a área do Dragão e foi derrubado. Jânio deixou tudo igual antes de o árbitro apitar o fim do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o Atlético-GO continuou pressionando, e desta vez o domínio se converteu em gol: aos oito minutos, Jorginho finalizou, e no rebote, André Luis marcou o segundo gol rubro-negro. Poucos minutos depois, os rubro-negros contaram com a ajuda de Brinner para consolidarem a vitória: aos quinze minutos, o zagueiro recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Aproveitando-se da vantagem no marcador, os goianos evitaram maiores riscos e apostaram em um estilo de jogo mais burocrático, apenas para manter a bola em seus pés e evitar maiores complicações. A Portuguesa, por sua vez, sentiu a falta de um de seus jogadores em campo e pouco pôde criar. Após o gol, a única oportunidade de perigo da segunda etapa aconteceu já aos 40 minutos: Diogo Barbosa tabelou com Lino, mas a zaga da Portuguesa afastou e manteve o placar em 2 a 1.