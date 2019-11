Sem Muralha Amarela e longe da badalação europeia, Santa Catarina ganha o Borussia brasileiro

Ao passo do River Plate e do Boca Juniors de Alagoas, o Brasil tem mais uma versão de um time estrangeiro. Desta vez é em Santa Catarina: nesta quarta-feira (8), nasceu o Borussia Verein Blumenau. As semelhanças não param no nome: as cores e o escudo do time são iguais aos de seu representante de Dortmund, e mesmo com poucos dias de vida, a agremiação já chama a atenção, por ter nascido justamente em um grande centro de cultura alemã no Brasil.

Poderia ser o Werder Blumenau ou o Bayern Blumenau, mas virou Borussia para preservar raízes históricas: os primeiros habitantes da cidade eram imigrantes vindos de diversas regiões da Alemanha – a maioria da Prússia (Borussia, em latim). O mandatário do clube garante que adotar a identificação visual do Borussia Dortmund não foi uma estratégia de marketing, mas sim uma chance de aproximar a comunidade alemã do futebol.

O BVB nasceu no dia de abertura da Oktoberfest justamente pela intenção de se comunicar com a forte colônia germânica de Blumenau e região. “A nossa proposta é fazer os descendentes de alemães abraçarem o clube, trazer essa colônia para os estádios, para acompanhar os jogos”, explica o micro-empresário Wanderlei Laureth, idealizador do projeto. A iniciativa é de um grupo de empresários da região, que querem dar novos rumos ao esporte blumenauense.

O principal objetivo é trazer títulos para Blumenau, que há tempos não tem êxitos no futebol. O Blumenau Esporte Clube há tempos não ameaça na primeira divisão, e o Metropolitano ainda não conseguiu conquistar nenhum título em seus 12 anos de história. Além disso, “valorizar o cidadão no futebol” é outro plano a curto prazo. Ações sociais e escolinhas de futebol para as crianças da região são algumas das atividades programadas para o futuro – em novembro, o BVB promove sua primeira seleção para as categorias de base.

A imprensa local e os torcedores de outros times da cidade não enxergam com bons olhos o surgimento de mais um clube. O principal argumento de quem é contra o novo time, é o fato de Blumenau já ter dois times de tradição na cidade, e ambos sofrerem com a falta de público. O BEC, o time mais antigo da cidade, levou 2000 torcedores às arquibancadas durante todo o primeiro turno da Série B do Catarinense de 2014. O Metropolitano, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, tem média de público de 4000 torcedores no ano. Além disso, existe a disputa com times do eixo Rio-São Paulo: em Santa Catarina, estado de recente tradição futebolística, a maioria dos torcedores ainda prefere torcer para times como Flamengo e Corinthians.

Wanderlei, que foi vice-presidente do BEC por um período de 50 dias em 2014, admite a dificuldade. “Não vai ter uma torcida organizada cantando o nome do Borussia Blumenau logo nos primeiros jogos”, reconhece. Neste período embrionário do clube, a intenção é atrair interesse de empresas e pessoas de fora da cidade: patrocinadoras alemãs, torcedores de outras cidades de Santa Catarina, e mesmo torcedores do Borussia Dortmund. Por enquanto, a repercussão nas redes sociais é grande e pegou a diretoria de surpresa. “Não imaginava que fosse acontecer tão rápido”, diz.

A Internet é apenas uma das alternativas para popularizar o clube. A principal estratégia segue sendo os alemães que moram no sul do Brasil. Até mesmo as fronteiras citadinas podem ser superadas: já que o clube ainda não chegou a nenhum acordo para o uso dos estádios de Blumenau, Laureth não descarta mandar jogos em Indaial ou em Pomerode, municípios próximos, com forte influência alemã e sem nenhuma equipe de expressão.

Planejamento é a arma para vencer as dificuldades da Série C

Falta estádio, uniforme, comissão técnica, jogadores, e também falta calendário. O clube ainda está em processo de licenciamento para disputar a Terceira Divisão do Campeonato Catarinense de 2015. Serão alguns meses de preparação para providenciar tudo o que falta. No momento, a busca principal se concentra em um patrocinador master para estampar os uniformes aurinegros na temporada que vem. Para montar o elenco, Laureth admite a possibilidade de utilizar peças do BEC, já que teve contato com os atletas nesta temporada.

A principal dúvida é: como um grupo de micro-empresários pode bancar um time de futebol? A ideia do BVB é utilizar o tempo ao seu favor, e a meteórica popularidade da agremiação para arrecadar o dinheiro, antes de fazer qualquer coisa. O presidente tem experiência com crises: apesar de ter passado pouco tempo no Blumenau EC, Wanderlei presenciou a crise financeira que se abateu sobre o clube. Durante o returno da Série B do Catarinense deste ano, os jogadores ameaçaram não entrar em campo devido ao atraso nos salários.

Os problemas nos cofres não são exclusividade do BEC. Nas divisões inferiores de Santa Catarina, irresponsabilidades financeiras são comuns. A própria cidade de Blumenau se acostumou a ver os clubes mais recentes fechando as portas: a exemplo, temos Santa Catarina Clube, o Real Sport Alt Clube, e a situação delicada que vive o Blumenau Esporte Clube Madureira.

O mesmo acontece na primeira divisão: clubes sem estrutura adequada imperam no estado. A exemplo, temos a Chapecoense indo jogar de carona; o Camboriú FC pedindo para o torcedor não comparecer ao estádio por não concordar com a arbitragem; e o Juventus de Jaraguá desistindo da competição foram apenas alguns dos fatos inusitados do estadual do ano passado. Dentro de campo, a falta de nível técnico também compromete a estabilidade dos times catarinenses, sobretudo daqueles que não tem calendário durante todo o ano – o que é o caso do BVB.

Para evitar estes e outros obstáculos pelo caminho, a receita é simples: ter calma no planejamento e não acelerar o crescimento do clube. Por enquanto, o Borussia Blumenau rejeita o rótulo de concorrente direto do Metropolitano e do BEC, e quer uma forma diferente de tratar o dinheiro dentro do clube. “Se a gente não tiver recolhido toda a receita necessária pra jogarmos a Série C, nós não vamos jogar. Assim simples”, garante Laureth.

No momento, o presidente ainda não revelou quem está apoiando o Borussia, mas garante que não há nenhum empresário de grande porte. O clube tem conversas com ex-jogadores e empresários de fora de sua cidade, já que a esmagadora maioria do apoio financeiro de Blumenau é destinado ao Metropolitano. Para promover o clube e apresentá-lo oficialmente aos torcedores, o BVB promete amistosos até o final do ano, quando também deve ser lançada a camisa oficial para a temporada de estreia.

Porto e Maga completam a lista de times inusitados de SC

O Borussia não é o primeiro time catarinense inspirado no futebol da Europa. Atualmente na segunda divisão catarinense, o Porto de União da Vitória, fundado em 1999, e se intitula o “irmão caçula” do clube português. Em seu site oficial, o clube afirma ter “o mesmo pensamento de bem representar nossa cidade e nosso país sem esquecer da comunidade com projetos sociais e de formar não somente bons atletas, mas principalmente melhores seres humanos”.

As cores e o escudo são praticamente idênticas aos do time de Portugal. Além disso, em sua página oficial, o clube cita os títulos dos Dragões antes dos seus próprios. Algumas das imagens também são referentes aos portugueses. A equipe manda seus jogos na cidade de União da Vitória (PR), divida se Porto União, já que sua cidade-sede não oferece condições adequadas para a prática do futebol. O único título do Porto é o de campeão da Série C, em 2008.

O Maga não é inspirado em nenhum outro time de futebol, mas sempre merece menção honrosa quando o assunto é futebol catarinense. Nascido como um “time de empresários”, manda seus jogos e Indaial e tem a marca de apenas uma vitória em cinco anos de disputa da terceirona. E foi por WO. Em 2011, recebeu grande destaque na mídia local justamente pela péssima qualidade de seu futebol. Naquele ano, o goleiro titular pesava 120 quilos e também jogava como atacante.