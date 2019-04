Para fugir do rebaixamento, ABC recebe o Luverdense pela Série B

Partida válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a ser disputada no Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).

A partida deste sábado (18) da Série B pode ser decisiva para o ABC e para o Luverdense. As duas equipes duelam em confronto direto na parte debaixo da tabela, e tentam somar pontos para a manutenção na Série B do ano que vem. O jogo é válido pela 30ª rodada e será disputado no Frasqueirão, em Natal (RN), às 21h.

Os donos da casa querem se recuperar após derrota na última rodada. O ABC perdeu por 2 a 1 para o Náutico, na Arena Pernambuco, e despencou para a 14ª posição. O time tem 35 pontos e, e está sendo seguido de perto pelo Bragantino, que ao final da rodada pode superar os potiguares.

O Luverdense também precisa se reabilitar se quiser permanecer na segunda divisão. O alviverde foi derrotado dentro de casa pelo Paraná, pelo placar de 2 a 0. O time está em situação mais tranquila na tabela, e apenas quer confirmar o meio de tabela na reta final do campeonato. O time é o 12ª colocado, com 37 pontos.

ABC inicia sequência difícil pela permanência na Série B

Apesar de estar muito perto do rebaixamento, O ABC ficou perto de uma histórica classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Os nordestinos venceram o Cruzeiro por 3 a 2, e perderam pelo critério de gols fora de casa. Apesar disso, o Elefante não quer deixar o excesso de confiança prejudicar o grupo, e alerta para a dificuldade da reta final da Série B.

“Agora a gente tem nove finais para fazer. Nessa primeira, contra o Luverdense, a gente tem a grande possibilidade de fazer o resultado dentro de casa. Isso vai nos credenciar e nos levar a um patamar que a gente quer no campeonato. Tem que fazer um jogo concentrado e muito forte para sair com os três pontos, o nosso maior objetivo neste momento”, afirma o zagueiro Marlon.

Para começar a série de jogos decisivos, o técnico Moacir Júnior terá de escalar o time sem jogadores importantes. O comandante não revelou qual escalação entrará em campo, mas é certo que não terá três titulares à disposição. João Paulo e Samuel estão lesionados e não jogam. No meio, o volante Marcel fica de fora por suspensão. Sueliton, Rodrigo Silva, Ronaldo Mendes e Michel disputam as vagas no time titular.

Sem treinador, Luverdense será comandado por gerente de futebol

O Luverdense será comandado por um treinador interino na partida deste sábado. Maico Gaúcho deve assumir a equipe por pelo menos duas rodadas, enquanto a diretoria tenta encontrar um novo técnico. A diretoria admite as dificuldades em encontrar um novo treinador, e encontrou no ex-dirigente de futebol uma solução provisória.

“Temos algumas coisas que dificultam. Alguns pensam que estamos em uma situação caótica na competição, o que não é bem assim. Mas sabemos que o clima é quente, a ida para Lucas do Rio Verde é complicada e temos dois jogos seguidos fora de casa. Esses fatores tem nos complicado. Eu até estou um pouco à parte das negociações agora, já que comecei a trabalhar com o grupo”, revelou o interino ao GloboEsporte.com.

O LEC será liderado por um treinador inexperiente. A boa notícia para Maico e os torcedores são o grande número de jogadores retornando de lesão: os zagueiros Braga e Montoya; e o meia Rubinho voltam de suspensão. Edinho foi liberado pelo Departamento Médico, e também está confirmado para o jogo. O volante Carlão completa a lista de jogadores voltando ao time titular. O único desfalque é o volante Júlio Terceiro, que se lesionou às vésperas da partida e não viajou com a delegação para o Rio Grande do Norte.