Crias da base alvinegra, convocados Roberto Firmino e Filipe Luís são parabenizados pelo Figueirense

Nesta quinta-feira (23) aconteceu no período da manhã, no Rio de Janeiro, a convocação para o amistoso que será realizado no dia 12 de novembro entre Brasil e Turquia. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) optou por não selecionar jogadores que atuam em times brasileiros, já que o Campeonato Brasileiro da Série A se encaminha para a reta final. O Centro de Formação e Treinamento do Cambirela, na Palhoça, teve mais uma vez seu trabalho reconhecido e o Figueirense terá ex-atletas, formados pelo clube, representando a nação vestindo a amarelinha. O lateral-esquerdo Filipe Luís e o meio-campo Roberto Firmino foram convocados por Dunga.

Após a convocação, o Figueirense emitiu uma nota parabenizando os atletas: "O Figueirense parabeniza os dois atletas pela convocação e deseja cada vez mais sucesso em suas carreiras", disse a nota ofical emitida pelo clube.

O lateral-esquerdo Filipe Luís foi revelado em 2003 e em 2004 já tinha interesse de clubes europeus. Após 57 partidas disputadas pelo Figueirense, o lateral acertou sua saída para o Ajax da Holanda, onde pôde viver sua primeira experiência internacional. Atualmente, o ex-alvinegro defende o Chelsea da Inglaterra. Antes de chegar no Chelsea, Filipe viveu uma de suas melhores temporadas no futebol estrangeiro, entre 2013 e 2014, quando defendeu o Atlético de Madrid e conquistou a Liga Espanhola e o vice-campeonato da Liga dos Campeões da Europa. Filipe Luis já tem experiência com a Seleção Brasileira, disputou amistosos, participou das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010 e estava presente no grupo que conquistou a Copa das Confederações em 2013.

O meia Roberto Firmino é a novidade da escalação de Dunga. O atleta, que foi revelado na década passada, também em Florianópolis, protagonizou grandes tentos logo no início de sua carreira. Estava presente no grupo que conquistou o acesso à Série A em 2010 e marcou oito gols. Como profissional, Firmino defendeu o Alvinegro em 56 oportunidades. No fim da temporada de 2010, o meia despertou interesse de clubes europeus e acertou sua tranferência para o TSG 1899 Hoffenheim, clube que ainda defende. No Hoffenheim, Firmino disputou 125 partidas e é um dos principais jogadores do grupo, marcando vários gols.