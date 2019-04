Com seis desfalques, Figueirense inicia semana de treinamentos para jogo contra Atlético-MG

O treinador do Figueirense, Argel Fucks, iniciou a semana com problemas para definir a equipe que atuará diante do Atlético-MG no próximo domingo (16). Lesões, suspensões e cláusulas contratuais impedem que o técnico escale seis peças importantes da equipe. Apesar disso, Argel conta com a volta de jogadores indispensáveis ao elenco e poderá manter alguns atletas que tiveram atuações convincentes diante da Chapecoense.

Mesmo com a semana cheia para treinar antes do jogo contra o Atlético-MG, o Figueirense já tem a certeza de alguns desfalques para a partida. O zagueiro Thiago Heleno e o meia Marco Antônio levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos para o compromisso de domingo. Giovanni Augusto, que desfalcou o Alvinegro na última rodada, também não poderá atuar diante do Galo, pois pertence à equipe mineira e uma cláusula contratual o impede de enfrentar o Galo. Já o lateral-direito Leandro Silva e os volantes Paulo Roberto e Rivaldo foram novamente entregues ao Departamento Médico do clube. A lesão de Leandro Silva pode custar para o restante da competição, enquanto Paulo Roberto e Rivaldo devem atuar ainda neste ano.

Em contrapartida, o meio-campo do Figueira tem a volta do volante França. O jogador, suspenso do duelo frente à Chape, deve retornar aos gramados contra o Galo. Dessa forma, a meia cancha do Figueirense ganhará um reforço, já que nas últimas rodadas os meias apresentaram alguma deficiência técnica ou tática.

Durante a semana, Fucks irá definir os substitutos. Porém, se seguir a linha tradicional, é provável que o treinador faça as seguintes mudanças: Nirley deve preencher a vaga de Thiago Heleno, o volante Jéferson, substituto de Leandro Silva em outras oportunidades, deve voltar à lateral-direita, e Dener deve seguir como titular no meio-campo devido à boa atuação diante da Chapecoense. A armação das jogadas pode ficar por conta de Léo Lisboa e Felipe, podendo ter Pablo no meio, função que exerceu na última partida.

O confronto entre Figueirense e Atlético-MG está marcado para o próximo domingo (16), às 19h30m de Brasília, na Arena Independência, em Minas Gerais. O time catarinense ocupa a 13ª posição da tabela com 39 pontos, cinco a mais que o primeiro colocado da zona de rebaixamento.