Vitória bate Chapecoense em confronto direto contra o rebaixamento

Após o duelo da noite deste domingo (16), quem respira mais aliviado é o Vitória. O rubronegro visitou a Chapecoense e venceu pelo placar de 1 a 0. Com o resultado, o alviverde entra para a zona de rebaixamento, enquanto o time baiano deixa o Z-4 da competição. O único gol do jogo foi marcado por Dinei, aos 35 minutos da segunda etapa.

O jogo foi válido pela 34ª rodada do Brasileirão, e começou às 19h30, em Chapecó. As duas equipes erraram muitos passes durante todo o jogo, o que contribuiu para uma partida com poucas chances claras. A partida foi marcadaainda pela disparidade entre as torcidas: enquanto a Chapecoense vendeu todos os ingressos que disponibilizou para o jogo, devido a uma promoção, apenas dez torcedores do Vitória compareceram ao jogo.

As duas equipes voltam a campo no meio de semana, ainda vivendo o drama de tentar escapar do rebaixamento. A Chapecoense, atual 17º colocado com 36 pontos, visita o Fluminense no Maracanã, na quinta-feira (20), enquanto o Vitória tem um importante duelo contra o Coritiba, no Barradão, na quarta (19). Os baianos estão em 15º lugar, com 37 pontos.

Pouca habilidade na criação define a primeira etapa

Com um minuto de jogo, a Chapecoense colocou uma bola na trave, em chute de Fabiano. Entretanto, a pressão dos mandantes não durou muito tempo, e novas oportunidades de abrir o placar demoraram a aparecer. O Vitória conseguiu conter bem o ímpeto alviverde, e apesar de leve superioridade da Chape, a meta de Wilson não foi ameaçada.

Mesmo com esmagadora maioria de torcedores da Chapecoense, os baianos não se amedrontaram. Com a marcação bem encaixada, não demoraram a pressionar o adversário e a buscar o gol. Entretanto, as dificuldades na criação das jogadas impediram maior sucesso.

O grande lance rubronegro aconteceu apenas aos 35 minutos. Em cobrança de falta, Richarlyson colocou a bola na área e por pouco Kadu não aproveitou para abrir o marcador. Até o final do jogo, nenhuma outra grande jogada aconteceu e as duas equipes foram para o intervalo com claras deficiências no setor ofensivo.

Com gol no final, Dinei resolve o jogo para o Vitória

A volta do intervalo não foi muito diferente do que já era visto: as duas equipes tiveram problemas para construir as jogadas, mas conseguiram esporádicas chances de finalizar a gol. A torcida da Chapecoense, que esgotou os ingressos para o jogo, perdeu a paciência com os repetitivos erros de passe e vaiou a equipe a partir da metade do segundo tempo.

Entre os erros no meio-campo, Tiago Luís apareceu como melhor jogador da Chape, e perdeu uma excelente chance de abrir o placar aos 13 minutos. Na sequência, foi a vez do Vitória assustar: Nino recebeu bola na área, e sem goleiro, conseguiu chutar pra fora e desperdiçar a principal chance da partida.

Já perto do fim do segundo tempo, Wilson fez uma excelente intervenção em chute de Tiago Luís e salvou o time baiano. A Chapecoense partiu para o tudo ou nada, e os adversários aproveitaram. Dinei soltou a bomba e marcou o único gol do jogo. A Chape não desistiu e quase empatou com Douglas Grolli, aos 40 minutos, mas Wilson novamente impediu o gol.