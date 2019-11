Porto supera Ypiranga no fim do jogo e se aproxima do G2 do Pernambucano

Em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Pernambucano 2015, Ypiranga e Porto entraram em campo no Estádio Otávio Limeira Alves, em Santa Cruz do Capibaribe. As duas equipes fizeram um jogo bastante pegado e com poucas chances de gol. As falhas do time da casa pesaram para o Porto sair vencedor. Joélton e Kiros, em cobrança de pênalti aos 46 minutos, marcaram para o Gavião, com Ítalo fazendo o único gol da Máquina de Costura.

O resultado aproximou o tricolor dos dois primeiros colocados para a fase final do estadual, pois chegou aos 9 pontos e assumiu a 5ª posição. O time celeste, no entanto, ficou nos 8 pontos e caiu para a 6ª colocação, mas também segue próximo à zona de classificação.

O início da partida demorou a acontecer por conta de um fato inusitado: uma invasão de abelhas assustou os presentes no estádio, exigindo um trabalho do Corpo de Bombeiros para que o jogo pudesse começar. Quando a partida começou, um novo susto atingiu a torcida local. Logo no primeiro minuto, o Porto abriu o placar com atacante Joélton, após falha do goleiro Adson.

O gol sofrido no início surtiu efeito imediato na Máquina de Costura. Sem conseguir pressionar o gol adversário, o Ypiranga devolvia a bola rapidamente a bola ao adversário. Até os 22 minutos do primeiro tempo, o Gavião levava perigo ao gol da equipe de Santa Cruz do Capibaribe. As falhas defensivas do time mandante facilitavam o trabalho do ataque caruaruense, mas os erros de finalização evitaram que o segundo gol fosse feito.

Aos poucos, os donos da casa recuperaram a confiança e deixaram o jogo um pouco mais equilibrado. Aos 42 minutos, na melhor jogada criada pelo Ypiranga, Ítalo, artilheiro do time no campeonato, sofreu um pênalti. O próprio jogador cobrou e deixou a partida empatada.

Se aproveitando do empate no final do primeiro tempo, o Ypiranga começou melhor a última metade da partida. A melhor chance da vitória dos mandantes surgiu aos 19 minutos, quando Ítalo acertou a trave e Clóvis não aproveitou o rebote. O Porto parecia satisfeito com o empate e pouco incomodava a meta adversária.

O jogo encaminhava para um empate até os 46 minutos, quando o Gavião acertou um contra-ataque e Jajá, zagueiro da Máquina, cometeu pênalti em Kiros e foi expulso. O camisa 9 não desperdiçou a chance, assumiu a artilharia do campeonato e garantiu a vitória dos visitantes.

América empata com Vera Cruz e segue na lanterna

Embalada após encerrar a invencibilidade do líder Central na rodada passada, a equipe do Vera Cruz viajou até a capital pernambucana para encarar o lanterna América, no estádio dos Aflitos. Necessitando de um bom resultado para permanecer na briga pelo hexagonal final do certame, o alviverde começou melhor a partida e saiu na frente com Deisinho, aos 14 minutos. Após equilibrar o duelo, o Vera Cruz conseguiu o empate aos 38 minutos. Depois de cobrança de escanteio, Rafinha cabeceou para as redes americanas. O Galo das Tabocas foi melhor até o restante do primeiro tempo, mas o placar permaneceu empatado.

No segundo tempo, as equipes criaram poucas chances de gol. O Periquito não aproveitou a expulsão do zagueiro Wanberson e o resultado continuou o mesmo do final do primeiro tempo. Com isso, o time da Estrada do Arraial chegou aos sete pontos com a igualdade e continua na última posição. O vitoriense, por outro lado, soma agora nove pontos e é o 4º colocado, a dois do grupo de acesso ao hexagonal do título.