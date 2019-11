Central bate Pesqueira e segue na liderança do Campeonato Pernambucano

Em jogo válido pela 8ª rodada da 1ª fase do Campeonato Pernambucano, o líder Central visitou o Pesqueira, clube que o havia derrotado na última rodada do torneio. Buscando mais o ataque desde o início do jogo, a Patativa conseguiu uma importante vitória por 2 a 0, encerrando uma sequência de duas derrotas consecutivas, com gols de Luiz Fernando e William.

Com o triunfo longe de casa, o time caruaruense chegou aos 16 pontos, permanecendo na primeira posição do certame. O pesqueirense, no entanto, ficou com 9 pontos, caindo para a 6ª colocação.

No primeiro tempo, a Patativa teve um volume ofensivo maior em relação ao seu adversário, mas faltava criatividade para criar jogadas de perigo contra a meta do goleiro Delone. Somente no final do primeiro tempo é que o arqueiro da Águia do Agreste precisou trabalhar na partida, realizando duas boas defesas.

No início do segundo tempo, o clube alvinegro foi recompensado pelo maior ritmo de jogo e abriu o marcador antes mesmo dos 10 minutos, com o atacante Luiz Fernando. Após o gol, o time visitante diminuiu os ímpetos, atraindo o adversário para seu campo. A desorganização ofensiva do Pesqueira, porém, impediu de gerar algum perigo.

Aos 22 minutos, o alvinegro ficou com um a menos em campo, quando Juninho foi expulso, mas a superioridade numérica não foi suficiente para que os mandantes alcançassem. Em contra-ataque armado nos minutos finais, William anotou o segundo tento do duelo e garantiu os três pontos para os visitantes.

Vera Cruz afunda América na lanterna e assume vice-liderança

Em jogo disputado em Vitória de Santo Antão, no Estádio Carneirão, o Vera Cruz recebeu o lanterna América e fez valer o seu mando de campo. Os mandantes derrotaram o alviverde da capital por 2 a 0, gols de Cesinha e Rafinha.

A vitória permitiu que o Galo chegasse aos 12 pontos, superando o Porto no saldo de gols (2 contra 1) e alcançando a segunda posição do campeonato, dentro do grupo classificatório para o hexagonal do título do torneio. O Periquito, por outro lado, permanece com 7 pontos, estacionado na lanterna.

Atlético bate e derruba Serra Talhada na tabela

No Estádio Paulo Petribu, em Carpina, ocorreu o jogo com maior número de gols da noite. O Atlético-PE venceu de forma convincente o Serra Talhada por 3 a 1, com gols de Cajá, Wellington e Lúcio, contra. O único tento dos visitantes foi marcado por Lucas.

Os três pontos fizeram com que o Tatu subisse para a 4ª colocação, somando 11 pontos e se aproximando de Vera Cruz e Porto na briga pela última vaga para a fase seguinte no certame. O Lampião, todavia, ficou com os mesmos 10 pontos, caindo para a 5ª posição, mas próximo ao G-2, ficando dois pontos atrás.