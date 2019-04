Estreante Cafu se destaca e São Paulo bate Água Santa de virada

Na manhã desta quarta-feira (21), o São Paulo realizou um jogo-treino diante da equipe do Água Santa, no Centro de Treinamento da Barra Funda. O Tricolor venceu a partida por 3 a 2, contando com boa atuação de um recém-chegado, Jonathan Cafu.

Muricy Ramalho iniciou a partida com Rogério Ceni; Bruno, Rafael Toloi, Edson Silva e Carlinhos; Denilson, Souza, Paulo Henrique Ganso e Michel Bastos; Alan Kardec e Luis Fabiano.

A equipe visitante não demorou a abrir o placar e, logo no inicio, Julio Madureira deixou a sua marca. O Tricolor foi para cima do Água Santa e chegou a acertar a trave por três vezes, sendo uma com Alan Kardec e duas vezes com Michel Bastos. Porém, mesmo assim a primeira etapa terminou com vantagem para os visitantes.

No segundo tempo, Muricy Ramalho trocou toda a equipe, para assim dar ritmo para todos os jogadores. O Tricolor voltou a campo com: Denis; Hudson, Lucão, Antonio Carlos e Reinaldo; Thiago Mendes, Maicon e Boschilia; Jonathan Cafu, Alexandre Pato e Ewandro.

Com a bola rolando, o São Paulo logo chegou ao empate, após belo chute da entrada da área de Boschilia. Após isso, começou a brilhar a estrela de Cafu.O jogador invadiu a área pela ponta e cruzou para Maicon que só escorou para os fundos da rede. Pouco depois, Cafu invadiu a área novamente e deu mais uma assistência, dessa vez para Pato, que bateu firme para fazer o terceiro gol doTricolor, 3 a 1.

Já nos minutos finais, o Água Santa ainda descontou com Guina, porém, a vitória foi mesma do São Paulo, 3 a 2. Agora o Tricolor disputará o Torneio Super Series, em Manaus, onde irá enfrentar o Vasco da Gama e Flamengo.