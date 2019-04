Mesmo sem boa atuação, Central derrota Serra Talhada no Lacerdão

Vindos da primeira fase do estadual, Central e Serra Talhada estrearam no Hexagonal do título do Campeonato Pernambucano no Lacerdão, em Caruaru. Já classificados para a Série D do Brasileirão, as duas equipes do interior do estado entraram em campo buscando agora classificações para a Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Mesmo com uma atuação abaixo do desempenhado em relação à fase anterior da competição, os alvinegros derrotaram a Laranja Sertaneja por 1 a 0, gol contra do zagueiro Anderson.

Apesar de ser o visitante, o time sertanejo começou pressionando o seu adversário, tendo mais presença em seu campo ofensivo. Paulinho Mossoró e Júnior Juazeiro, dois dos destaques da equipe, trocavam passes com facilidade, mas não conseguiam criar chances de perigo para a meta do goleiro centralino. Na faixa dos 15 minutos, a Patativa conseguiu equilibrar a partida, com boas investidas dos laterais Fabinho e Jaílton. Aos 31 minutos, saiu o gol do Central. Fabinho avançou pela direita e cruzou para área do Serra. O zagueiro Anderson cortou errado e colocou contra o próprio patrimônio.

Pouco depois do gol, o goleiro Beto impediu o empate do Serra Talhada, após chute perigoso do atacante Bebeto. Nos dez minutos finais do primeiro tempo, os dois clubes economizaram nas oportunidades e o 1 a 0 permaneceu até o apito do juiz.

Atrás do marcador, os visitantes partiram pra cima dos alvinegros, que pouco explorou a defesa do adversário. Os sertanejos tiveram mais uma boa chance de empatar a partida. A zaga do Central errou a saída de jogo e a bola sobrou para Jessuí, que cabeceou para fora. Sem conseguir criar oportunidades de gol, a Patativa devolvia rapidamente a posse de bola para o seu adversário. Apesar disso, o ataque do Serra só voltou a conseguir chegadas perigosas em lances de bola parada, sendo a mais perigosa aos 40 minutos. Paulinho Mossoró cobrou falta para Júnior Juazeiro, que mandou no travessão da Patativa. Sem sucesso na pontaria, o jogo terminou mesmo com a vitória do Central.

A vitória colocou a equipe de Caruaru na segunda posição do Hexagonal do título, perdendo no saldo de gols para o líder Sport (3 contra 2), enquanto o Serra está na 5ª posição. Na próxima rodada, os sertanejos recebem o Santa Cruz no estádio Nildo Pereira. Já o Central vai até Salgueiro para enfrentar o Carcará no Cornélio de Barros.