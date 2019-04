Em jogo com poucas oportunidades, Figueirense vence Inter de Lages

3ª rodada do Campeonato Catarinense de 2015, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, SC. Público: 3.885 torcedores. Renda: R$ 45.895,00

O Figueirense venceu o Internacional de Lages na tarde desta sábado (7), pela 3ª rodada do Campeonato Catarinense 2015, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. A vitória novamente não agradou ao técnico Argel Fucks nem a torcida. Situacão de equipe Lageana se complica após somar apenas um ponto em três jogos.

O Figueirense soma seis pontos e é o segundo colocado do Catarinense, porém pode cair para a terceira colocação caso o Criciúma vença. Na próxima rodada o alvinegro vai até Palhoça, onde enfrenta o Guarani, na quarta-feira (11) às 22h, no Estádio Renato Silveira.

O Inter soma apenas um ponto na tabela e é o vice-lanterna. Caso o Guarani de Palhoça pontu a equipe assumirá a lanterna da competição. O Colorado tem mais uma pedreira pela frente. O time irá enfrentar o Joinville, no Vidal Ramos Júnior, em Lages, na sexta-feira (13), às 19h. A equipe busca sua primeira vitória na competição.

Figueira sai na frente em primeira etapa morna e com pouca emoção

O primeiro tempo de Figueirense e Inter de Lages teve pouca emoção. Apesar de ambas as equipes colocarem a bola no travessão antes dos 15 minutos de partida a partida não apresentava grandes jogadas. A experiência de Marcelinho Paraíba, pelo Inter de Lages e a pouca experiência de Léo Lisboa no meio Alvinegro não traziam grandes emoções aos ataques.

A primeira chance de perigo após as duas bolas no travessão foi aos 26, quando Ricardinho arriscou de longe e a bola passa sobre a trave defendida por Fernando Henrique. Antes disso, principalmente pelo lado do Figueirense, a equipe parecia estar muito acomodada, enquanto o Inter buscava incessantemente o gol.

Aos 31, Dener parou contra-ataque colocarado e recebe cartão amarelo. Aos 33 foi a vez de Esdras ser notificado pelo árbitro. E foi a partir da falta cometida por Esdras que surgiu a jogada do primeiro gol alvinegro. Após cobrança de falta, a zaga do Inter foi mal e a bola sobrou para Marquinhos mandar para o fundo das redes: 1 a 0 para o Figueirense.

O jogo permaneceu sem intensidade e uma falta perigosa no meio-campo gerou cartão amarelo para Léo Campos, do Inter. Fim do primeiro tempo e muita reclamação das arquibancadas pela péssima atuação alvinegra.

Marcelinho Paraíba marca, mas Figueirense vence no sufoco

O Figueirense mudou para o segundo tempo. Paulo Roberto entrou na vaga de Dener. Porém o comportamento das equipes permaneceu o mesmo. Lento e sem boas jogadas o jogo seguiu com pouca intensidade. Por mais que o time alvinegro buscasse o ataque, os atacantes não correpondiam.

Aos 7, porém, o Inter chegou ao gol. Após sequência de erros da zaga do Figueirense, Marcelinho Paraíba empatou o jogo, marcando seu segundo gol no campeonato. Já impaciente a torcida começou a cobrar o resultado para o time. Aos 16, Argel realizou a segunda mudança na equipe. Clayton no lugar de Léo Lisboa, gerando reclamações da torcida do Figueirense.

Aos 27, após perder alguns chances, Marcão apareceu para resolver o jogo. Em trapalhada da zaga do Inter, a bola sobrou para o atacante que não desperdiçou a chance e decretou a vitória do Figueirense. Após o gol nenhum dos dois times teve boas chances de gol e o resultado favorável ao Figueira permaneceu até o apito final.