Rio Claro bate Linense e assume liderança provisória do Grupo B do Campeonato Paulista

INCIDENCIAS : Partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Paulista e realizada no estádio Augusto Schmidt, o Schmidtão.

Na noite deste sábado (8), a equipe do Rio Claro recebeu o Linense no Estádio Augusto Schmidt, o "Schmidtão", e venceu por 3 a 0, com dois gols do zagueiro Gilberto e um de Luiz Eduardo, seu companheiro de zaga. O duelo foi válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Com o resultado, a equipe da casa lidera o Grupo B com seis pontos, já o Elefante é o quarto colocado no Grupo C, com apenas um ponto somado. Na próxima rodada, o Rio Claro enfrenta o Palmeiras, na quarta-feira (11), na Arena do Verdão. No mesmo dia, o Linense vai até Osasco enfrentar o Audax.

Os donos da casa iniciaram a partida partindo para cima do Elefante, conforme o previsto. Logo no iníocio, Anderson praticou uma grande defesa, salvando o Linense de levar o primeiro gol.

Aos 26 minutos, a estrela da partida começou a aparecer. Guaru, ex-Linense, arriscou chute firme e rasteiro, mas o goleiro visitante fez boa defesa. Pouco tempo depois, o meia levantou a bola na área e Vinicius desviou. Anderson fez a defesa parcial, mas o zagueiro Gilberto aproveitou o rebote e marcou 1 a 0 para o Galo Azul.

Na volta do intervalo, os comandados de Luciano Quadros vieram para cima em busca do empate, porém sem sucesso. Aos 27 minutos, o Rio Claro chegou ao gol que liquidou a fatura.

Novamente em jogada de bola parada, Guaru levantou na área e Gilberto desviou para o fundo das redes. Mesmo com a vantagem no placar, o Galo Azul não se acomodou e continuou atacando. Aos 36 minutos, em mais uma bola levantada por Guaru, o zagueiro Luiz Eduardo anotou o terceiro gol dos anfitriões: 3 a 0.

Já nos minutos finais, Moisés, volante do CAL, foi expulso. Pouco depois, Serginho teve a oportunidade de diminuir a desvantagem no placar em uma cobrança de pênalti. No entanto, o goleiro Richard efetuou a defesa e deixou o placar estacionado no 3 a 0.