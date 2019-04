Ypiranga empata com América e se aproxima do rebaixamento no Campeonato Pernambucano

Pela 8ª rodada do Hexagonal do Rebaixamento, Ypiranga e América se enfrentaram no Otávio Limeira, em Santa Cruz do Capibaribe. Desesperada por uma vitória para se manter com chances de permanecer na elite do futebol pernambucano, a Máquina de Costura até começou bem, mas não conseguiu passar de um empate contra o Alviverde de Recife por 1 a 1. Ila foi o autor do gol para os donos da casa, enquanto Toninho, contra, marcou para os visitantes.

No começo da partida, os jogadores alviazulinos começaram ocupando mais o campo de ataque, mas a pressão pelo resultado criava nervosismo nos atletas, atrapalhando a organização das jogadas. O América conseguia controlar a bola, mas sem produzir chances de gol. A primeira oportunidade de abrir o placar foi do Ypiranga. Aos 12 minutos, Danúbio recebeu passe em condições de marcar, mas chutou para fora. Aos 35, a Máquina conseguiu o primeiro gol. Ila recebeu dentro da área e finalizou para as redes do goleiro Gil. Porém, o América conseguiu chegar ao gol de empate logo na sequência. Após cobrança de falta, Toninho completou contra o próprio patrimônio. No restante da primeira etapa, a partida caiu tecnicamente, e as duas equipes não tiraram a igualdade do escore.

Na volta para o segundo tempo, os clubes continuavam sem protagonizar lances de emoção. A aproximação do rebaixamento parecia desanimar os jogadores da casa, dando espaço para o Alviverde atacar. Aos 29 minutos, o jogo voltou a ter uma grande oportunidade, mas foi a vez do América desperdiçar um gol feito, com o atacante Rei. No final da partida, as duas equipes tentaram sair para o abafa, mas não obtiveram sucesso nas finalizações para arrancar uma vitória.

O empate praticamente decreta o rebaixamento do Ypiranga, que segue na lanterna da competição com 3 pontos ganhos. O que mantém a equipe de Santa Cruz ainda no campeonato é a partida entre Atlético-PE e Pesqueira, que ocorrerá ainda neste sábado (07), às 20h. O América é o terceiro colocado com 10 pontos, mas somente um à frente do Vera Cruz, a outra equipe na zona de rebaixamento do torneio. Na próxima rodada, o Ypiranga receberá justamente o Vera Cruz, na terça-feira (10) às 20h. No mesmo dia, América e Pesqueira se enfrentam.