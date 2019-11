América leva a melhor sobre Pesqueira e assegura permanência na elite do Pernambucano

Na penúltima rodada do Hexagonal do Rebaixamento do Campeonato Pernambucano 2015, o América recebeu o Pesqueira na Ilha do Retiro, buscando uma vitória para dar mais tranquilidade na luta contra o descenso à Série A-2 estadual. O Periquito não só conseguiu vencer a Águia no duelo dos pássaros por 1 a 0, com gol marcado por Deisinho, como também garantiu matematicamente sua permanência na elite do futebol pernambucano em 2015, graças à derrota do Vera Cruz no fim da rodada.

A vitória levou os alviverdes aos 13 pontos e à 3ª posição do hexagonal. O Pesqueira, que já estava matematicamente garantido na edição de 2016 do estadual, permaneceu com a segunda colocação, com 14 pontos ganhos.

O resultado que garantiu a permanência da equipe americana ocorreu no Limeirão, em Santa Cruz do Capibaribe. Rival direto do América, o Vera Cruz precisava vencer o já rebaixado Ypiranga para continuar dependendo só de si na luta contra o rebaixamento. A Máquina de Costura, porém, jogou para honrar sua torcida e conseguiu vencer os visitantes pelo placar de 2 a 0, com dois gols anotados pelo atacante Danúbio, conquistando sua primeira vitória no hexagonal.

Com a derrota, o Galo das Tabocas estacionou nos nove pontos e continua na zona de rebaixamento. A Máquina chegou aos seis pontos e, mesmo se vencer o próximo confronto, deve seguir na lanterna do torneio, devido ao saldo de gols. Enquanto isso, o time vitoriense agora precisará derrotar o América na próxima rodada e ainda torcer contra o Atlético na partida contra o Ypiranga.

Se serve de ânimo para os torcedores do Vera Cruz, o Atlético também não teve uma rodada muito positiva. A equipe de Carpina foi até o Estádio Antônio Inácio, em Caruaru, para enfrentar o líder Porto. O Tatu até conseguiu sair na frente do marcador com gol de Tarcísio, mas o Gavião conseguiu virar a partida com dois gols de Kiros, ambos em bola parada. O time visitante até conseguiu deixar partida novamente empatada, após cobrança de pênalti de Alan, mas o tricolor voltou a mostrar sua força e virou a partida com outro gol de artilheiro, novamente em penalidade. Jefinho ainda ampliou para o Gavião, confirmando a vitória por 4 a 2.

O resultado isolou ainda mais a equipe caruaruense na liderança do hexagonal, com 20 pontos ganhos. O Atlético permaneceu com 10 pontos ganhos, ficando uma posição acima da zona de rebaixamento, um ponto à frente do Vera Cruz. Na próxima rodada, o Gavião encara o Pesqueira, em jogo somente para cumprir a tabela, enquanto o Tatu irá receber o Ypiranga, necessitando apenas de uma vitória simples para selar a permanência na competição e rebaixar a equipe de Vitória.

Última rodada do Hexagonal do Rebaixamento do Pernambucano

Sábado (14) - 20h

Atlético x Ypiranga - Paulo Petribu

Pesqueira x Porto - Joaquim de Britto

Vera Cruz x América - Carneirão