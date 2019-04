Coruripe empata com Socorrense e é eliminado da Copa do Nordeste

A equipe do Coruripe viajou até o Sergipe para enfrentar a Socorrense, no estádio Batistão. O clube alagoano precisa de uma vitória simples e de um tropeço do Sport contra o Sampaio Corrêa para obter uma inédita classificação em sua primeira presença na Copa do Nordeste. Porém, nenhuma das condições aconteceu. Os alagoanos até saíram na frente, com o atacante Casagrande, mas os sergipanos empataram com Pantico, e impedindo a celebração. No jogo em Pernambuco, o Leão bateu os maranhenses por 3 a 1 e garantiu a classificação para as quartas.

A situação do Grupo C terminou da seguinte forma: o Sport foi o primeiro com 10 pontos ganhos. O Coruripe terminou com 7 pontos, na vice-liderança do grupo. Com a perda de 6 ponto após a punição pela esclação irregular do jogador Coruca, o Sampaio Corrêa terminou com 5 pontos, na terceira posição. A Socorrense terminou na lanterna, com apenas 3 pontos ganhos.

Mais interessado em um resultado positivo, o Hulk Praiano começou a partida no ataque, mas sem assustar o goleiro Marcelo. O primeiro lance perigoso só aconteceu aos 21 minutos, quando Casagrande finalizou perto da meta dos donos da casa. O jogo seguiu morno até os 40 minutos, quando a Socorrense teve sua grande chance da primeira etapa. Daniel Caiçara chutou bem e acertou no poste dos alagoanos. Ainda houve tempo para uma nova finalização na trave do Siri, dessa vez em cabeçada de Iraildo.

Na volta para o intervalo, o Coruripe voltou a deter o melhor momento na partida. Aos 11 minutos, Casagrande aproveitou lançamento longo da defesa, dominou e completou com um arremate direto para o fundo do gol. O gol deu mais confiança aos visitantes, que tentavam controlar um pouco mais a posse de bola.

Aos 30 minutos, o Siri começou a pressionar mais a defesa adversária buscando mais o campo de ataque. Logo após a mudança de postura, os donos da casa foram recompensados. Aos 34 minutos, o zagueiro Pantico se aproveitou de uma sobra de escanteio para encher o pé e decretar a igualdade no placar. O Coruripe sentiu o peso do empate, se desinteressando pelo restante da partida. A Socorrense também não conseguiu criar chances no final, e partida terminou mesmo no 1 a 1.