América-MG faz últimos preparativos para jogo contra Tombense

A partida do próximo domingo (29) às 16h, no estádio Antônio Guimarães de Almeida, é encarada como o jogo do ano para a equipe do América-MG. Com o mesmo numero de pontos do clube da capital - 16 pontos, a equipe da Tombense vive um bom momento na competição e assim como o coelho, encara a partida de domingo como uma final.

O técnico Givanildo Oliveira treinou o coelho essa semana, sempre parando e observando o posicionamento dos atletas, cobrando saídas com velocidade, bolas aéreas e finalizações.Após o último treino em Belo Horizonte nesta sexta-feira (27), o Decacampeão almoçou no CT Lanna Drummond e embarcou para a cidade de Tombos, com chegada prevista para a noite dessa sexta-feira. Os jogadores devem jantar e descansar em um hotel da cidade e fazer um treinamento final para o duelo.

Antes de viajar para o interior, Givanildo comentou sobre os problemas que poderá enfrentar e reconheceu a dificuldade que será jogar em Tombos, mas nada fora do comum já enfrentado. O técnico também ressaltou que sua equipe irá concentrada em sair com a vitória, garantindo a continuidade no Campeonato Mineiro.

“A gente sabe muito bem da dificuldade de jogar em Tombos, inclusive por alguns jogadores que já atuaram lá . Mas até onde eu sei é dentro do normal. Campo de jogo é bom. Futebol é complicado. As vezes inverte tudo. Estávamos invicto, agora se perder lá estamos fora. Nós vamos concentrados para ganhar o jogo e conseguir a tão sonhada classificação”, concluiu.