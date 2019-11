Jogando metade da primeira fase com time misto, Sport domina primeira fase do estadual

Único clube nordestino na primeira divisão nacional, o Sport entrou no Campeonato Pernambucano como pleno favorito na conquista pelo bicampeonato. Com um orçamento bem maior que o de seus aniversários e com a manutenção do elenco para 2015, se esperava uma campanha tranquila do clube rubro-negro na primeira fase do torneio. Porém, a superioridade do Leão acabou se revelando maior do que o esperado, com o clube conquistando a classificação para as semifinais da competição com três rodadas de antecipação e a liderança com dois jogos ainda por disputar.

A distância do Sport para o Central, segundo colocado e único clube a vencer os rubro-negros na competição, foi de 11 pontos, a maior desde que o Estadual passou a adotar a fórmula com semifinais, superando os oito pontos que o mesmo Leão abriu ante o Náutico, na edição de 2010. O feito, porém, ganha certa relevância se compararmos a quantidade de jogos disputados nos anos anteriores.

O campeonato de 2010 contou com 12 clubes na primeira fase do torneio, metade dos atuais seis que disputam a classificatória às finais. Para se ter uma noção, naquele ano os rubro-negros disputaram 22 partidas, 12 a mais em relação ao campeonato atual. Outro ponto que mostra uma superioridade do clube na primeira fase é a comparação com Santa Cruz e Náutico. Juntos, Cobra Coral e Timbu somaram 24 pontos, um a menos que os 25 da agremiação da Ilha do Retiro.

O que também chamou a atenção foram as circunstâncias da campanha leonina. Mesmo jogando um futebol aquém do esperado e dividindo atenções com a Copa do Nordeste, principal foco no primeiro semestre e onde o clube ironicamente sofreu para se classificar em seu grupo, o Sport conquistava suas vitórias e disparava na classificação. No total, o Leão da Ilha disputou dez partidas, vencendo oito, empatando uma e perdendo uma partida. Com um detalhe: em cinco dessas partidas os comandados de Eduardo Baptista entraram em campo com um time considerado misto ou inteiramente reserva, como na única derrota do time no torneio.

Logo de início, o Sport teve dois clássicos para disputar no Pernambucano. Na estreia do campeonato, os rubro-negros foram até o estádio do Arruda para encarar o Santa Cruz. Após um primeiro tempo equilibrado e com poucas chances para cada lado, o Leão saiu na frente após pênalti cobrado por Danilo. O gol abriu espaços na defesa tricolor, e facilitou o contra-ataque do Sport, que fechou o placar em 3 a 0 após 2 gols de Élber. No jogo seguinte, o adversário foi o Náutico, na Arena Pernambuco. Após uma superioridade no primeiro tempo, quando abriu o placar em gol polêmico de Samuel, o Sport caiu de produção na segunda etapa e quase viu o Náutico empatar a partida, em um dos momentos de pior atuação do clube no campeonato.

Na sequência, o Sport viajou até o sertão para encarar o Salgueiro. Foi a primeira partida em que o clube poupou todos os seus titulares, levando uma delegação cheia de jogadores revelados na base do clube. Mesmo com uma equipe desentrosada, foi uma das melhores atuações do time na primeira fase, conquistando uma vitória por 3 a 0 em um dos estádios do interior mais perigosos para os três clubes da capital quando jogam no interior. Na 4ª rodada, o oponente foi o outro representante do sertão no campeonato, o Serra Talhada. Os leoninos voltaram a entrar em campo com a equipe considerada titular e venceram por 4 a 2, após uma nova atuação convincente no primeiro tempo e uma queda de rendimento no segundo, mas que nunca chegou a ameaçar a vitória leonina.

Depois dessa partida, o Sport enfrentou por duas vezes a equipe do Central. Na primeira, com a equipe titular, os rubro-negros sofreram para furar a retranca dos alvinegros, conseguindo abrir o placar somente aos 40 minutos do segundo tempo, em gol de Felipe Azevedo. Esta foi a última partida em que os rubro-negros entraram com uma equipe considerada titular. No jogo em Caruaru, Eduardo Baptista voltou a escalar uma equipe completamente reserva. A equipe sofreu um gol logo nos primeiros cinco minutos e parou em uma excelente postura defensiva da Patativa, causando o primeiro revés no campeonato.

Após a derrota, o Sport voltou a enfrentar o Serra Talhada com o time quase completo, com exceção do lateral-direito Vitor, poupado por questões físicas. Uma vitória tranquila por 1 a 0, no primeiro gol de Diego Souza na temporada, e que garantiu a classificação para as semifinais. Na partida seguinte, vitória por 3 a 1 sobre o Salgueiro na Arena Pernambuco com seis jogadores poupados, e liderança consolidada na primeira fase.

Já com a primeira colocação garantida, o Sport encerrou sua campanha na primeira fase enfrentando novamente Náutico e Santa Cruz. Contra os alvirrubros, quatro jogadores foram poupados, mas Magrão, Durval e Diego Souza, peças mais consolidadas da equipe, começaram jogando. Após finalmente apresentar um bom futebol durante o segundo tempo, o Leão venceu por 2 a 0 e complicou a situação do rival, que acabaria perdendo a vaga nas semifinais na última rodada. No encerramento da primeira fase, o confronto contra o Santa Cruz um empate por 1 a 1 contra o Santa Cruz com seis jogadores poupados, após jogar toda a segunda etapa com um jogador a mais e ceder um empate nos acréscimos bastante comemorado pelos tricolores.

Com a eliminação contra o Bahia nas semifinais da Copa do Nordeste, o Pernambucano se torna o principal foco do clube para o restante do semestre. O Sport agora joga para manter o tabu de nunca ter ficado de fora das finais após a mudança de regulamento, em 2010. A boa campanha deste ano mantém o favoritismo, mas já não garante uma vantagem direta no mata-mata do Estadual, com exceção de jogar a partida de volta dentro de casa. O jogo de ida contra o Salgueiro, neste domingo (19), marca o início de uma nova fase do campeonato, onde o Leão precisará consertar os erros apresentados para continuar avançando na competição.