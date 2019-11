Figueirense confirma acerto com goleiro Felipe, meia Carlos Alberto e retorno de Everaldo

O superintendente de futebol do Figueirense, Cléber Giglio, confirmou na tarde desta terça-feira (28) o acerto com o goleiro Felipe e o meia Carlos Alberto. Giglio também falou da possibilidade do atacante Everaldo retornar ao Figueira, mas esperava a liberação do Grêmio. Por meio do twitter, o Figueirense anunciou a volta do atacante ao Estádio Orlando Scarpelli.

Felipe já desembarcou em Florianópolis e iniciou a preparação para voltar aos gramados. Everaldo deve desembarcar nesta quarta-feira (29) e Carlos Alberto nesta quinta-feira (30). Ambos chegam apenas para a disputa das competições nacionais, visto que o Campeonato Catarinense já está nos jogos da final.

Felipe está afastado dos gramados a pelo menos um ano. O goleiro, ex-Corinthians e Flamengo, foi dispensado das equipes por problemas extracampo. No Flamengo, último time que atuou, Felipe ficou até o início do ano, mas treinava em separado da equipe. Antes de assinar com o Figueirense o goleiro disse que estava disposto a ouvir propostas de times da Série A e B, tendo em vista não ficar longe dos gramados.

Carlos Alberto, ex-Corinthians, São Paulo, Grêmio, Vasco da Gama e Botafogo, chega para suprir um dos principais problemas do Figueirense neste início de temporada. O meia estava no Botafogo em 2014 e era pretendido pelo Vasco neste começo de ano, mas optou pelo Figueirense.

Everaldo foi pouco utilizado por Argel Fucks no fim da temporada passada, mas quando esteve em campo foi decisivo. O atacante anotou seis gols no Brasileirão. O Grêmio alegou que utilizaria o jogador nesta temporada e por isso não renovou o empréstimo logo no início.