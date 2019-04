Goiás bate Independente-PA com gols no fim e se classifica na Copa do Brasil

Partida válida pela 2ª fase da Copa do Brasil 2015. Jogo de volta a ser disputado em Goiânia, no Estádio Serra Dourada

Pela segunda fase da Copa do Brasil, o Goiás recebeu o Independente-PA no Estádio Serra Dourada e venceu. Após perder o primeiro jogo por 1 a 0, o Esmeraldino suou, mas conseguiu a classificação e derrotou a equipe paraense pelo placar de 3 a 0. Rodrigo, Wesley e Erik, de pênalti, fizeram os gols do triunfo, que garante o o Goiás na 3ª fase da competição. O próximo adversário é o Ituano, que eliminou a Portuguesa.

O time do Independente bem que tentou, mas não aguentou a pressão. O goleiro Alencar Baú fechou o gol durante boa parte da partida, mas não conseguiu evitar a derrota. Vale destacar que os três gols saíram depois dos 30 minutos do 2º tempo, maltratando os corações esmeraldinos no Serra Dourada. Expulso da área técnica nos minutos finais, o técnico Hélio dos Anjos elogiou a postura da sua equipe e comemorou a classificação.

Independente segura a pressão dos donos da casa em primeira etapa sem gols

Como era esperado, o Goiás começou pressionando, e logo aos 03 minutos de jogo, Erik acertou a trave, mostrando que o Esmeraldino estava disposto a reverter a vantagem do Independente e sair de campo classificado.

Embora dominasse a partida, o time da casa tinha dificuldades em furar o bloqueio adversário. A equipe paraense jogava com o regulamento debaixo do braço e se fechava da forma que podia, tentando não sofrer gols.

A partida se mostrava um clássico ataque contra defesa. Enquanto a equipe goiana se lançava inteira à frente, o time do Independente se trancava da maneira que podia e tentava levar o placar sem gols para o intervalo.

Apesar de todo o apoio da torcida, o Goiás não conseguiu marcar no primeiro tempo e foi para o vestiário com o 0 a 0 no marcador, deixando apreensiva toda a nação esmeraldina. Para a ‘’zebra paraense’’, aquele resultado dava a classificação à próxima fase.

Pressão, sufoco e redenção nos 15 minutos finais

No início do segundo tempo, nada mudou. O Esmeraldino voltou sufocando o time visitante da mesma forma e aos 06 minutos, Erik mais uma vez quase pôs o Goiás na frente, mas Alencar Baú fez grande defesa e impediu.

A equipe da casa ia esbarrando na forte marcação adversária e nas mãos do goleiro do time paraense, que garantia o 0 a 0 no placar até ali e era o nome do jogo. Prova disso foi a defesa em cima da linha em cabeçada de Bruno Henrique aos 25 minutos.

Aos 27, Felipe Menezes arriscou de longe e de novo Baú salvou o Independente. O goleiro era o grande responsável pela classificação momentânea do time paraense. Mas aos 32, não houve goleiro que salvasse a finalização do volante Rodrigo, que bateu com categoria em sobra de bola e colocou o Goiás na frente, 1 a 0.

O resultado parcial levava a disputa para as penalidades máximas, já que o Independente havia vencido o primeiro jogo pelo mesmo placar. Porém, aos 40, Wesley tratou de sepultar o sonho do time paraense e em boa jogada individual fez 2 a 0.

Ainda deu tempo de Bruno Henrique sofrer pênalti aos 47 e Erik fechar o caixão. O Goiás depois de muito sufoco estava classificado para a próxima fase da Copa do Brasil.