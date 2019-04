Thiago Ribeiro comemora boa atuação diante do Vasco: "Estou me sentindo bem"

O Atlético Mineiro precisou de apenas 45 minutos para garantir os três pontos diante do Vasco, fazendo um primeiro tempo impecável e inspirador. O Galo jogou o suficiente para garantir a vitória na primeira etapa e no segundo tempo só administrou a partida. O destaque do jogo foi o atacante Thiago Ribeiro, que marcou dois gols e teve uma boa atuação.

Thiago marcou aos 11 minutos do primeiro tempo e aos 43, e disse que se sente bem, lembrando que não vinha em boa forma: "Eu estava a quase um mês sem jogar no Santos. Essa é minha sétima partida, E agora estou me sentindo bem." Comentou o jogador, na saída do primeiro tempo.

O atacante relembrou suas boas atuações dos tempos de Santos, jogando com velocidade e fazendo gols, o atacante fez sua melhor partida com a camisa do Atlético-MG e foi considerado por vários meios de comunicações o melhor em campo.

Depois do fim da partida, o jogador falou do campeonato e da importancia de ter os pés no chão: “O campeonato é longo, difícil, mas o importante é a regularidade que a equipe vem mantendo. Não jogamos mal ainda. Isso serve de motivação porque a regularidade vem sendo boa”, completou.

Com menos de dois meses no clube mineiro, Thiago vinha dizendo que ainda não estava em sua plena forma física, mas na partida desse domingo o jogador mostrou que está em boa forma e entrosado com a equipe.

O Atlético-MG está na 5ª colocação e enfrenta a equipe do Avaí na Ressacada às 22h, e vai em busca do G4 pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.