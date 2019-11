Guia VAVEL da Copa América 2015: Brasil

A esperança de conquistar o hexa foi pela descarga e os brasileiros até hoje juntam os cacos do terrível 7 a 1 contra a Alemanha, na semifinal da competição, que tirou do Brasil a chance do título em sua casa. Logo após o término da Copa do Mundo, Felipão deu adeus ao cargo de treinador da Seleção Brasileira e para o seu lugar um velho conhecido foi trazido de volta.

Técnico do Brasil na Copa do Mundo de 2010, onde a Seleção chegou as quartas de final sendo eliminado pela Holanda, Dunga retornou sob desconfiança e com protesto a partir dos torcedores brasileiros. Mostrando um novo lado de si, menos sisudo e mais agradável, Dunga parece ter amadurecido e vem mostrado seu lado ''zen'' com a imprensa.

Em suas convocações, Dunga manteve a mesma base que vinha atuando com Felipão, mas trocou algumas peças importantes. Entre as principais mudanças estão o retorno de Robinho com a amarelinha e as entradas de Diego Tardelli, ex-Atlético-MG e atualmente no Shandong Luneng-CHI, e Roberto Firmino, atacante do Hoffenheim, da Alemanha.

O Brasil é a terceira Seleção com mais títulos da competição, são oito no total. Encabeçando a lista, a Seleção Uruguaia tem quinze Copa Américas, seguido da Argentina com uma a menos. A disputa esse ano promete ser a mais acirrada que já se houve. Além dos três, Colômbia e Chile correm por fora e buscam surpreender. Ambas tiveram boas campanhas na Copa do Mundo do Brasil e vem apresentando um futebol moderno que merece ser mencionado.

Copa América 2011

Em sua última participação na competição, o Brasil decepcionou e fez uma fraca campanha em solo argentino. No Grupo B ao lado de Paraguai, Venezuela e Equador, a Seleção Brasileira comandada por Mano Menezes se classificou aos trancos e barrancos com apenas 1 vitória e 2 empates. Logo na estreia, o Brasil empatou em 0 a 0 com a Venezuela e já mostrou que teria dificuldades ao longo do torneio.

Em seu segundo jogo, o Brasil novamente tropeçou e empatou em 2 a 2 com o Paraguai. Precisando desesperadamente da vitória na última rodada para se classificar as quartas de final, a Seleção de Mano fez seu melhor jogo na competição até ali e venceu o Equador por 4 a 2, avançando para a segunda fase do campeonato na liderança do grupo com 5 pontos conquistados.

Nas quartas, o Brasil voltou a enfrentar a Seleção Paraguaia, e voltou a empatar. O 0 a 0 no placar levou a disputa para os pênaltis e 7 cobranças foram batidas, mas apenas 2 entraram, ambas do lado paraguaio. O Brasil perdeu suas 4 penalidades com Thiago Silva parando nas mãos do goleiro, Elano e André Santos isolando e Fred jogando para fora.

A Seleção Paraguaia seguiu até a final, onde foi derrotada pelo Uruguai, que sagrou-se campeã naquela ocasião. O vexame fez com que Mano Menezes balançasse no cargo, mas só seria efetivamente substituído um ano depois, em novembro de 2012, por Luiz Felipe Scolari.

Expectativa para a Copa América 2015

Acostumado com o favoritismo, a Seleção Brasileira viverá nessa Copa América uma situação incomum em sua história. Pela primeira vez em anos, o Brasil não é o favorito para a conquista do título. Está sim entre os favoritos, mas atrás de Argentina, atual vice-campeã mundial e Uruguai, atual campeão da última edição da Copa América em 2011.

Além deles, o Chile, país sede, e a Colômbia, que fez boa campanha na Copa do Mundo, sendo eliminada pela própria Seleção Brasileira nas quartas, aparecem como outras forças. Sampaoli, técnico da Seleção Chilena, acredita que sua equipe pode se superar e surpreender na competição. Jogando um futebol moderno e para frente, a ''La Roja'' promete dar trabalho.

Com novo comandante, o Brasil espera recuperar seu bom momento e apagar o fantasma do 7 a 1. Dunga tem aproveitamento impressionante até aqui em sua volta. São 10 amistosos e 10 vitórias, incluindo um triunfo sobre a França, em Paris, pelo placar de 3 a 1 e um 2 a 0 sobre a Argentina, em Pequim. Quando a bola rolar pra valer, o capitão do tetra espera manter a boa sequência também em partidas oficiais.

Você Sabia?

Em todas as edições da Copa América disputadas em solo brasileiro, o Brasil ficou com o caneco. São oito títulos no total, quatro deles vencidos em casa (1919, 1922, 1949 e 1989). O retrospecto no Chile, no entanto, não é tão bom. Das competições em solo chileno que participou, o Brasil sempre bateu na trave. São dois vice campeonatos (1945 e 1991) e um terceiro lugar (1920).

Buscando quebrar esse tabu, a Seleção Brasileira volta a disputar a competição no Chile esperando que o não favoritismo seja o combustível ideal para surpreender e conquistar seu nono título da Copa América. Na sombra de Argentina e Uruguai, e com Chile e Colômbia correndo por fora, o Brasil terá uma dura missão pela frente, no que promete ser a Copa América mais disputada dos últimos anos.

Além de Neymar, craque do Barcelona, seus dois companheiros de ataque no time Catalão estarão presentes, Messi e Suárez são as esperanças de Argentina e Uruguai para conquistarem mais um título da Copa América. Além deles, Tévez, finalista da Champions League pela Juventus, da Itália, está de volta a Seleção Argentina, e Cavani, uma das estrelas do PSG da França estarão em campo.

Outros nomes como o chileno Alexis Sánchez, ex- Barça e atualmente no Arsenal, da Inglaterra e o colombiano James Rodríguez, revelação da última Copa do Mundo e contratado a peso de ouro pelo poderoso Real Madrid junto ao Monaco, da França, também prometem se destacar.

Destaque

Neymar disputará sua segunda Copa América na carreira. A primeira, em 2011, terminou de forma dramática, com a eliminação da Seleção Brasileira ainda nas quartas de final para o Paraguai nos pênaltis, após empate em 0 a 0 no tempo normal. Neymar foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira em 2010, com apenas de 18 anos. Desde então, nunca mais saiu.

Mano Menezes foi o responsável pela primeira convocação de Neymar, ainda no Santos, e o mesmo foi também quem levou o camisa 10 para a Copa América em 2011. Hoje com 23 anos, Neymar se encontra muito mais experiente e mais calejado. Titular do todo poderoso Barcelona, o atacante vem se destacando ao lado de Lionel Messi e Luís Suárez, companheiros de clube que estarão em campo na Copa América por suas respectivas seleções, Argentina e Uruguai.

Ao marcar diante da França, no dia 26 de março, no Stade de France, Neymar chegou a marca de 43 gols em 63 jogos pela Seleção. Nesse momento, Neymar já é o quinto maior artilheiro da Seleção principal, tendo superado nomes como Bebeto, Ronaldinho, Jaizrinho, Tostão, Zizinho, Careca, Kaká, Robinho, Rivelino, Sócrates, Roberto Dinamite, Leônidas da Silva e Didi.

Ele é a grande esperança do Brasil nesta competição. Tendo ficado de fora do vexame contra a Alemanha na Copa do Mundo devido a joelhada de Zuñiga que o tirou da competição, Neymar está com fome de bola e louco para levantar mais uma taça com a camisa do Seleção. Seu único título até agora vestindo a amarelinha foi a Copa das Confederações em 2013.

Treinador

Dunga está em sua segunda passagem pela Seleção Brasileira como técnico. Como jogador, foi capitão do tetra em 1994 e ainda disputou as Copas de 1990, na Itália e a de 1998, na França, onde o Brasil terminou com o vice campeonato, perdendo para a dona da casa na decisão. Como treinador, o ex-volante da Seleção canarinho disputou a Copa de 2010, na África do Sul e foi eliminado nas Quartas de final pela Holanda.

Dunga assumiu a Seleção Brasileira pela primeira vez logo após a Copa de 2006, quando até então comandado por Carlos Alberto Parreira, o Brasil foi eliminado também nas Quartas de final para a França. Com campanha sólida nas Eliminatórias, o Brasil terminou na 1ª colocação e ainda foi campeão da Copa América, disputada na Venezuela em 2007 e da Copa das Confederações, na própria África do Sul em 2009.

A expectativa para a Copa do Mundo de 2010 era grande, mas o Brasil acabou decepcionando mais uma vez e foi derrotado pela Holanda de virada pelo placar de 2 a 1, com um gol contra de Felipe Melo e um gol de Sneijder. Dunga, que se envolveu em polêmicas durante a competição por seu jeito explosivo com os jornalistas, foi substituído por Mano Menezes e deu adeus ao comando da Seleção.

O que ninguém esperava é que após novo fracasso, dessa vez histórico, em Copa do Mundo realizada em seu próprio país, a Seleção Brasileira teria Dunga de volta como seu treinador. Muitos nomes foram cotados como os de Tite, Muricy Ramalho, Leonardo, entre outros, mas o capitão do tetra foi escolhido novamente para preparar o Brasil para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O começo até aqui é empolgante, em 10 amistosos, foram 10 vitórias. O que se espera é que a boa fase de Dunga no comando da Seleção canarinho continue em competições oficiais. Seu primeiro desafio é a Copa América desse ano, no Chile.