Brasil resolve em 45 minutos e vence México no Allianz Parque

Neste domingo (07) a Seleção Brasileira fez seu último jogo oficial antes do início da Copa América, que será disputada no Chile a partir da próxima semana.

A partida disputada no estádio Allianz Parque não teve a presença de Neymar, que jogou a final da Uefa Champions League no sábado; mesmo sem contar com o craque, o técnico Dunga teve mais uma oportunidade para remontar o time diante dos vários cortes de última hora.

Além de preceder o início da Seleção na competição sulamericana da próxima semana, o jogo contra o México ganhou grande repercussão por ter sido o primeiro compromisso oficial do time após o escândalo da FIFA, que acabou com a prisão de diversos dirigentes da organização internacional, assim como da CBF. Além disso, a partida marcou o reencontro entre time e torcida após o vexame histórico dos 7 a 1, em julho do ano passado.

O próximo compromisso do Brasil será no dia 14, quando enfrenta a seleção do Peru pela primeira partida da Copa América 2015.

Lado esquerdo vai bem e Coutinho e Tardelli marcam para o Brasil

Diante de um México quase reserva, o Brasil começou o jogo tocando bem a bola. Os visitantes, bem postados, ofereceram espaço e logo aos três minutos Fred arrancou bem e ganhou o escanteio. Na cobrança, David Luiz escorou de cabeça e mandou bem perto do gol de Corona.

No lance seguinte, em jogada semelhante, a bola foi lançada na área em novo escanteio e encontrou Miranda que, de cabeça, mandou pra fora. Foram cinco minutos de domínio verde e amarelo.

Depois dos primeiros minutos de pressão do Brasil, o México ameaçou uma reação, e chegou à área brasileira pela primeira vez. A defesa tirou sem dificuldades.

Sem Neymar e Chicharito, principais homens de ataque das duas seleções, os times exploraram bem o jogo coletivo, com muitos toques de bola nos primeiros dez minutos de jogo. O Brasil seguia caindo pelos lados de campo, principalmente com boas tabelas entre Diego Tardelli e Filipe Luis, pelo lado esquerdo do campo. Elias era o escape pelo lado direita.

Depois do domínio brasileiro nos primeiros minutos, o time mexicano começou a gostar do jogo, tocando a bola no campo de ataque. Com maior posse de bola dos visitantes, o Brasil abusou das faltas.

A velocidade dos primeiros minutos deu lugar à boa troca de passes do time do México, que escapava bem principalmente em jogadas de Herrera. O Brasil, por sua vez, errava passes no campo de ataque, oferecendo justamente o espaço que favorecia o contra-ataque mexicano.

O bom momento mexicano resultou em grande chute de Jimenez. Firme, Jefferson segurou bem.

A marcação proposta pelo técnico Miguel Herrera não foi dura, mas o Brasil sofreu com um adversário bem postado, o que não dava ao time muitas chances pelo chão; a bola aérea foi a arma do time no primeiro tempo.

Em nova troca de passes pela esquerda, Tardelli recebeu bom passe e chutou por cima.

Aos 27 minutos da primeira etapa, o Brasil abriu o placar. Após bola trabalhada pela esquerda, ponto forte do time no jogo, Phillipe Coutinho gingou bem com o corpo e entrou na área. Mesmo rente à linha do gol, o jogador do Liverpool chutou bem no canto oposto do goleiro e abriu o placar.

Logo após o gol, vários torcedores palmeirenses, maioria no estádio, cantaram músicas do clube.

O Brasil continou parando no bom posicionamento do México, mas o toque de bola melhorou. Em nova jogada pela esquerda, Elias dividiu dentro da área, ficou com a bola e tocou para Diego Tardelli. O artilheiro só acompanhou a trajetória da bola e tocou pro gol. Era o segundo do Brasil.

Mesmo com a vantagem da seleção brasileira, o México chegou bem e ofereceu perigo à meta de Jefferson na última porcão da primeira etapa. Em bom chute de Guemez, o goleiro do Botafogo fez boa defesa.

Mesmo com substituições, ritmo do jogo diminui e placar não se altera

Na segunda etapa, o técnico Dunga tirou Danilo para dar lugar a Fabinho. O lateral do Mônaco entrou para dar mais pulmão ao lado direito. Do lado mexicano, três alterações. Corral, Ayala e Osuna saíram para a entrada de Flores Salcedo e Fabián. Mudança estrutural no time do México para tentar segurar o Brasil na última metade do jogo.

As mudanças do visitante deram mais velocidade ao time, que marcou a saída de bola brasileira nos primeiros dez minutos. O Brasil seguiu se defendendo.

Aos oito minutos da etapa final, os mexicanos entraram na área brasileira após jogada ensaiada. Corona cruzou mal e não sequência ao lance.

Como era previsto, o ritmo diminuiu nos últimos 45 minutos. Mesmo com a bola, o México não conseguiu levar perigo ao gol de Jefferson.

Em boa jogada de do Brasil, Miranda tomou a bola na defesa e tocou para Phillipe Coutinho. O meia saiu da marcação e tocou em profundidade para William, que ganhou na corrida até sofrer falta dura do veterano Rafael Márquez. Sem esbanjar a experiência, o zagueiro do Hellas Verona deu forte carrinho no meio do Brasil e foi advertido com um cartão amarelo. E ficou barato.

Com a saída de Tardelli para a entrada de Roberto Firmino, aos 13, o Brasil perdeu o homem de referência, dando indícios de que forçaria ainda mais as jogadas rápidas pela lateral.

Nas arquibancadas, a torcida fazia a "ola" ao som de "Brasil, Brasil".

Depois da quinta alteração do México, o Brasil só se defendeu e pouco criou. Dunga sacou Coutinho e William, que deram lugar a Éverton Ribeiro e Douglas Costa, para melhorar o setor de criação.

As seguidas alterações dos dois times melhoram um pouco o ritmo do jogo a partir dos minutos finais da segunda etapa. Rápido, Douglas Costa firmou boa parceria com Fabinho e criou boas jogadas.

Sem o mesmo calor da primeira etapa, o Brasil seguiu se defendendo e dando espaço, o que não foi bem aproveitado pelo time mexicano.

Aos 40 minutos, o Brasil já acumulava 50 minutos sem finalizar no gol. Os jogadores pouparam esforços em função do início da Copa América, no dia 14. O México seguiu melhor e tocando bem a bola, mas não conseguiu assustar a defesa brasileira.

Sem brilho dos dois times, o placar permaneceu igual ao da primeira etapa.