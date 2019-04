Seleção Brasileira recebe Honduras em último teste antes da Copa América

Na noite desta quarta-feira (10), a Seleção Brasileira recebe a equipe de Honduras para o último amistoso de preparação, antes da Copa América no Chile. Após vencer o México em São Paulo, o Brasil espera conquistar mais um bom resultado para começar o torneio com maior apoio dos torcedores. O horário da partida será às 22h, no estádio Beira-Rio em Porto Alegre, que recebe a Seleção pela primeira vez após a reforma.

O confronto terá a volta do atacante Neymar que chegou no local da concentração, em Viamão, na segunda-feira (08) após ser campeão da Champions League com o Barcelona. Além da volta do capitão, a data marca o décimo amistoso sob o novo comando do técnico Dunga. Se vencer, o Brasil chega a um excelente desempenho de 10 vitórias em 10 jogos.

Dunga prepara time com Neymar em campo

O último treino do Brasil antes do amistoso contra Honduras ocorreu na tarde desta terça-feira (09), no Beira-Rio. A preparação foi dividida em duas partes, no início treinamento fechado e, na sequência, foi aberto para a imprensa e cerca de 200 torcedores que foram ao local.

O lateral-direito Danilo permaneceu no hotel e não participou do treinamento. Com lesão no tornozelo direito causado no amistoso anterior, contra o México, o jogador dificilmente terá condições de atuar. De acordo com a comissão técnica, ele não está descartado da partida.

A boa notícia é a volta do atacante Neymar que se juntou ao grupo somente na segunda-feira, mas já treinou normalmente. Durante as atividades, a torcida presente vibrava com cada toque na bola do jogador. Se ainda existia a dúvida sobre Neymar jogar o amistoso, Dunga não fez mistério e confirmou que vai mandá-lo a campo.

"O Neymar vai jogar, todos os jogadores vão, é o último jogo de preparação, temos que testar os jogadores que vão iniciar a competição e colocar jogadores que a gente precise. Temos que contar com o grupo porque pode haver lesões, cartões, todos precisam estar bem preparados. Nossa expectativa é melhorar e sem dúvida com a chegada do nosso capitão sendo campeão da Liga dos Campeões, sendo destaque, é um jogador a mais de alta qualidade que soma à seleção brasileira, e vem muito motivado", disse o comandante.

Técnico Jorge Luis se inspira na Costa Rica para vencer o Brasil

A Seleção Hondurenha treinou nesta segunda-feira (08) na Arena do Grêmio e no Beira-Rio, durante a manhã e noite, respectivamente. Com a maior parte da preparação fechada para a imprensa, o treinador Jorge Luis decidiu esconder a escalação que deve iniciar a partida.

Jorge Luis comandava a Costa Rica na Copa do Mundo no Brasil, a zebra do grupo D que foi até as quartas de final, eliminando seleções campeãs do mundo como Itália e Inglaterra e com isso, se inspira no bom trabalho que fez para vencer a Seleção Brasileira.

"Esperamos fazer o trabalho igual ou melhor do que fez a Costa Rica no Mundial. Eu acredito nisso e podemos fazer isso. Eu tenho cinco meses com a equipe e estamos construindo um novo time, com uma nova filosofia. E estamos avançando muito. É um processo diferente, mas pensamos que temos que fazer um resultado, fazer uma partida boa, com o esquema que viemos usando. O Brasil é extraordinário, mas vamos tentar neutralizá-los e buscar o ataque", disse o treinador.