Levir exalta vitória do Atlético-MG no Maracanã e elogia Lucas Pratto: "é o melhor atacante no Brasil"

O Atlético Mineiro venceu o Flamengo fora de casa e se recuperou no Campeonato Brasileiro e a equipe mineira voltou ao G4 e retomou o caminho das vitorias após duas partidas ruins dentro de casa. O Flamengo mesmo com apoio de sua torcida e a estreia do atacante Emerson Sheik não conseguiu frear o Galo. Os comandados de Levir Culpi não tiveram grandes dificuldades para vencer o superclássico, e o técnico alvinegro comentou em sua entrevista sobre essa importante vitoria em sua entrevista coletiva, o comandante alvinegro fez questão de destacar a importante vitoria da equipe mineira neste sábado no Maracanã, Levir comentou sobre a importância de vencer um clássico nacional e importante fora de casa, veja: “Foi um momento especial por que existe uma rivalidade histórica entre Atlético e Flamengo e o Flamengo levava uma certa vantagem, mas, nos últimos tempos, o Atlético reverteu isso. A torcida conta muito, e nesse aspecto foi positiva a nossa vitória. Psicologicamente foi um momento muito importante para vencer”. Disse o treinador atleticano.

Levir também falou da instabilidade que a equipe tem quando faz alguns jogos sensacionais e outros de baixa produtividade, para o treinador atleticano sua equipe não é inferior a nenhuma equipe do futebol brasileiro no momento, veja as palavras do treinador: “A estabilidade que o time demonstra em algumas situações, ainda acho pouca, mas não me sinto inferior a ninguém no campeonato.”

Por fim o treinador do galo elogiou muito o belo gol marcado pelo atacante Lucas Pratto, e chegou a dizer que o argentino é um dos maiores atacantes do futebol brasileiro na atualidade, veja: “A finalização do Lucas Pratto é certeira e forte, por isso, é difícil para o goleiro chegar na bola. Ele tem essa característica e, por isso, é considerado um dos melhores atacantes atualmente.” Finalizou o treinador.

O Atlético volta a campo no próximo domingo (28) as 11h da manhã no estádio Mineirão contra a equipe do Joinville, a equipe mineira vi ter mais uma semana para treinar para chegar forte para essa partida.