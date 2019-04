Em boa fase, Giovanni Augusto e Lucas Pratto são sondados por times europeus

Essa semana foi agitada nos bastidores do Galo. Ao menos dois jogadores tiveram propostas de clubes europeus, para jogarem na próxima temporada no Velho Continente. O meia Giovanni Augusto e o atacante Lucas Pratto foram os alvos dessa vez.

Em boa fase no Atlético, seguindo na titularidade e renovando seu contrato até 2018, Giovanni Augusto foi procurado pelo Sporting, de Portugal. O clube ofereceu uma proposta ao alvinegro, que foi rapidamente rechaçada, segundo comenta o empresário do jogador Jean Moreira. Apesar disso, o time europeu ainda não desistiu de uma negociação com o meia, além de estar o monitorando há seis meses. O agente relata a sondagem, mas comenta que o foco de Giovanni Augusto é o Galo:

“Ele está jogando, focado no time e quer buscar o título brasileiro. Ele está feliz. Deixamos qualquer situação na mão do clube. Se aparecer alguma coisa boa para o Atlético e o jogador, não tem problema em negociar. Mas ele está focado no trabalho”, comenta Jean Moreira.

Ainda nessa semana, a Rádio Itatiaia veiculou que um clube inglês havia oferecido ao Galo R$33 milhões pelo atacante Lucas Pratto, outra negociação recusada pela diretoria alvinegra. Segundo o jogador em coletiva nesta quarta (24), ele não pretende voltar para Europa, além de comentar que ao chegar a época da janela no exterior, boatos deste tipo sempre aparecem.

"Não sei o clube [que fez a proposta], não falei com o presidente e por isso não sei de nada. Não falei com ninguém, tem uma ou duas semanas que não falo com o presidente, por isso não sei nada disso", afirmou Pratto .