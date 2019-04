Paraguai elimina Brasil nos pênaltis mais uma vez e avança às semifinais da Copa América

Neste sábado, em Concepción, a Seleção Brasileira enfrentou o Paraguai, pelas quartas de final da Copa América. Em campo, a seleção do técnico Dunga tentou suprir a ausência do suspenso da competição Neymar com a participação de Robinho, auxiliado pelos demais meias.



O atacante do Santos marcou o gol de abertura do placar, aos 14 minutos da etapa inicial, em jogada do lateral Daniel Alves. Melhor na partida, o Paraguai conquistou o empate de pênalti. Após toque no braço de Thiago Silva que gerou a infração, González cobrou para empatar: 1 a 1.



Nas penalidades máximas, Everton Ribeiro e Douglas Costa, que entraram no segundo tempo, erraram pelo Brasil. O Paraguai confirmou a superioridade nos chutes com o gol de González, o responsável pelo tiro certeiro do tempo normal. Com o resultado de 4 a 3, a seleção brasileira é novamente eliminada pelo Paraguai nos pênaltis, a exemplo da última Copa América, a de 2011.



O selecionado guarani segue em busca do título e enfrenta a Argentina pela semifinal, em jogo a ocorrer na terça (30), às 20h30, novamente em Concepción.

Brasil abre o placar e, recuado, segura o primeiro tempo

A partida começou movimentada em Concepción. Philippe Coutinho teve a primeira oportunidade, em investida individual. No primeiro minuto de bola rolando, o meia arriscou o chute de longe e o goleiro paraguaio Villar espalmou a redonda sobre o travessão, para escanteio.



Aos 6 minutos, Firmino sofreu falta pelo lado direito. Robinho cobrou e o levantamento saiu ruim, direto pela linha de fundo. Em resposta, a primeira chegada dos guaranis foi pela esquerda. Benitez correu até a linha de fundo e ergueu o cruzamento. Santa Cruz praticamente dividiu com o arqueiro Jeferson e o desvio do atacante se perdeu em tiro de meta.



Em nova descida, o Paraguai tentava acionar novamente Roque Santa Cruz. Thiago Silva, meio desequilibrado, empurrou a bola para escanteio, impedindo que ela chegasse no veterano adversário.



Aos 14 minutos, o gol. Robinho iniciou o tabelamento pelo meio. O passe de Elias chegou em Daniel Alves. O jogador do Barcelona deu um tapa na bola para dentro da grande área. Firmino, no primeiro pau, não desviou e a redonda se ofereceu para o santista Robinho. De pé direito, o experiente atleta não desperdiçou, abriu o placar e o sorriso no rosto. Dele e de milhões de brasileiros: 1 a 0.



A partir disso, o Paraguai precisou arriscar mais e foi o que tentou. Com pouca efetividade, os guaranis tiveram mais posse de bola no campo brasileiro. A seleção de Dunga recuou, mas terminou a etapa inicial sem correr muitos riscos. Aos 29 de jogo, o goleiro Jeferson quase se atrapalhou com o quique da bola em recuada da defesa do Brasil.



Aos 33 minutos, Roque Santa Cruz disparou um tiro cruzado de perna esquerda, mas errou a meta protegida pelo goleiro do Botafogo. A última finalização da etapa inicial foi com outro jogador de experiência no ataque paraguaio. Haedo Valdez chutou de fora da área e a bola, mansamente, se ofereceu aos braços de Jeferson. Após a tentativa, o árbitro uruguaio encerrou o primeiro tempo.

Insistente, Paraguai é premiado com o empate para levar aos pênaltis

O Paraguai seguiu em cima da seleção brasileira. Aos 2 minutos, González recebeu longo lançamento, mas o assistente uruguaio marcou o impedimento. Aos 4, Daniel Alves parou subida guarani com falta por trás e recebeu o cartão amarelo pelo carrinho. Na cobrança, Jeferson espalmou, a bola bateu em Valdez e saiu em tiro de meta.



Aos 7, o Brasil respirou em recuperação de bola e tabela de Firmino e Filipe Luis. Na troca de passes, Elias arriscou de longe e a bola saiu por cima da meta, sem perigo ao goleiro Villar.



Os adversários brasileiros insistiam no jogo aéreo. As cobranças de González levaram perigo. Aos 16 minutos, Paulo da Silva ganhou no alto e Jeferson espalmou milagrosamento pela seleção canarinho. Dunga, vendo o panorama difícil, apostou em Douglas Costa no lugar de Willian.



Outro ponto perigoso eram as avançadas do meia Benítez, de bastante velocidade. Aos 24 minutos, uma bola na área resultou em toque de mão do zagueiro Thiago Silva. Pênalti marcado por Andres Cunhas. Na cobrança, González, o responsável pela bola parada, igualou o placar: 1 a 1 em Concepción.



O jogo seguia complicado ao Brasil. Jeferson foi obrigado a fazer uma grande defesa em contra-ataque dos paraguaios aos 34 minutos. Em resposta, Coutinho chutou de fora e Villar teve trabalho para espalmar, quase tomando um frango.



A última troca do técnico Diaz foi o ingresso do corintiano Romero, atacante. No Brasil, Dunga apostou em Everton Ribeiro no lugar de Robinho, que seria um possível cobrado para a disputa de pênaltis. Sem mais alterações nas escalações em campo e no score, Brasil e Paraguai novamente encararam o drama dos pênaltis, como foi pelas quartas de final de 2011.

Nos pênaltis, Paraguai novamente elimina o Brasil

Fernandinho e Martínez converteram a primeira série. Na segunda, Everton Ribeiro, que ingressou no fim do tempo normal, cobrou pra fora. O flamenguista Cáceres deixou o Paraguai na frente.



Na terceira série, Miranda e Bobadilla confirmaram os gols: 3 a 2 para o Paraguai. O ex-gremista Douglas Costa cobrou para fora o quarto chute brasileiro. Roque Santa Cruz teve a chance de encerrar a decisão, mas também isolou.



Na quinta, Coutinho cobrou com categoria e botou o Brasil ainda na disputa. González, o homem do gol paraguaio no tempo normal, cobrou com certeza para colocar sua seleção na semifinal. Placar final de 4 a 3 para o Paraguai e fim de Copa América para a seleção brasileira do técnico Dunga.