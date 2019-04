Pré-jogo: Com estreia de PC Gusmão, Joinville recebe Avaí sonhando em deixar lanterna

Neste domingo (02), Joinville recebe o Avaí para dar sequência no Campeonato Brasileiro 2015 – Série A. A partida é válida pela 16ª rodada da competição e será realizada na Arena Condá, às 16h00min (horário de Brasília). Para ambas equipes, uma vitória pode tirá-los da zona de perigo.

O JEC terá pela frente mais uma chance de seguir na competição. Atualmente, a equipe o ocupa a lanterna do campeonato, com apenas nove pontos em 15 jogos. Agora, no clássico catarinense, o pensamento é de sair da lanterna e dar o próximo passo. Ainda, o técnico Recém-chegado PC Gusmão fará sua estreia no comando da equipe.

O Avaí, por outro lado, soma 17 pontos na competição e uma vitória no clássico deixaria a equipe um pouco mais afastada da zona de rebaixamento. O Leão é candidato ao rebaixamento, porém, tem se saído bem, principalmente dentro da Ressacada.

Com PC Gusmão, Joinville buscará vitória para sair da zona de rebaixamento

A pressão de uma vitória no clássico é muito maior para a equipe dona da casa, tendo em vista que atualmente ocupam a lanterna da competição. Mas o JEC terá a chance obter melhor resultado e terá um reforço importante para vencer: a estreia de PC Gusmão.

O treinador comandou o último treino da equipe antes da partida contra o Avaí. O momento é de reabilitação para os comandados de Gusmão. Sobre a partida, em entrevista coletiva, o técnico afirmou que é preciso ter determinação para vencer o clássico.

“Temos de ter atenção e posicionamento. No futebol se distrai um pouco, se paga o preço, e pode ser caro. Independente de qual etapa, o foco e determinação tem que ser do começo ao fim”, disse o treinador.

A equipe comandada por PC deverá ter em campo Bruno Aguiar e Guti na defesa. Mas a dúvida que persiste é de quem irá compor o ataque, sendo Marion e Silvinho as opções do treinador. Tudo indica que Silvinho será a primeira opção, deixando a equipe com mais poder ofensivo.

Outra atração para a torcida local será a homenagem que o Joinville fará aos jogadores que ganharam o octacampeão catarinense nos anos 80. Além de entrarem em campo, os campeões terão os seus nomes estampados na camisas dos jogadores durante a partida.

Fora de casa, Avaí terá partida difícil para seguir fora do rebaixamento

O Leão da Ilha, por outro lado, terá pela frente um difícil duelo para seguir fora do rebaixamento no Brasileiro. Mesmo com a grande expectativa com a chegada de Nestor Camacho, a principal opção do técnico Gilson Kleina é sem dúvidas André Lima, que tem entrado em campo pelo Avaí e está dando conta do recado, sendo um dos principais jogadores da equipe.

Antes do confronto desse domingo, fora realizado um treino tático com a equipe, em que também foram realizados treinamentos com jogadas de bolas paradas. Ainda, o meia atacante Nestor Camacho, apresentado nesta sexta-feira, foi relacionado e deverá fazer a sua estreia no Avaí na partida.

Com a lesão de William, que fraturou o pé e ficará meses inativo, ele ganha a posição de titular e já sabe que precisa se sair bem para não ter o recém chegado Nestor Camacho como sombra, que será uma das melhores opções de Kleina para substituição.

Em entrevista coletiva, o goleiro Vagner afirmou que o Avaí está bem motivado para o clássico catarinense, “É um bom jogo para mostrarmos a nossa força fora de casa. Queremos voltar a ser aquele visitante indigesto que éramos”, disse.

A provável equipe do Leão deverá ser composta por Vágner no gol, compondo a defesa os jogadores Nino Paraíba, Jéci, Emerson e Romário. Além disso, o meio de campo com Pablo, Tauã, Eduardo Neto e Renan Oliveira, sendo o ataque composto por Roberto César e André Lima.