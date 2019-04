Goiás e Chapecoense ficam no empate sem gols em jogo fraco tecnicamente

Na noite desta quarta-feira (12), o Goiás entrou em campo precisando desesperadamente da vitória para começar uma reação na Série A do Campeonato Brasileiro. Enfrentando a Chapecoense, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, o time esmeraldino apresentou um futebol muito abaixo do esperado e acabou não conseguindo superar a retranca catarinense. Assim, os dois escretes não passaram de um empate sem gols, para insatisfação geral dos poucos torcedores presentes no palco do embate.

Com o empate desta noite, o Goiás mantém sua situação delicada na competição nacional. O time esmeraldino continua na 17ª posição, com apenas 16 pontos. A distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Figueirense, é de quatro pontos. Já a Chapecoense continua na nona posição do certame, com 25 pontos.

Goiás e Chapecoense estarão de volta ao gramado no próximo final de semana. O Goiás vai fazer um confronto direto com o Vasco, no sábado (15), no Maracanã, Rio de Janeiro, às 18h00. Já a Chapecoense vai atuar na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina, diante do Atlético-MG. O embate será realizado no domingo (16), às 16h00.

Goiás esbarra na marcação catarinense e pouco produz

A partida começou com a equipe esmeraldina tocando a bola e valorizando a posse de bola, tentando achar um espaço na defesa da Chapecoense, mas não conseguiu ser efetivo o suficiente para assustar o goleiro Danilo. Assim, acabou vendo o adversário ter a melhor oportunidade da primeira etapa aos 16 minutos, quando Bruno Rangel finalizou para boa defesa do goleiro Esmeraldino.

O Goiás não deixou a Chapecoense se impor no jogo. Assim, respondeu momentos depois com uma bomba de fora de fora da área. A tentativa do atacante Bruno Henrique, entretanto, parou nas mãos do goleiro Danilo. Depois, o atacante alviverde fez boa jogada e mandou para Murilo, que bateu forte, mas não pôde comemorar o tento por conta da defesa catarinenses que evitou o pior.

As oportunidades não foram grandes, principalmente, por conta da postura defensiva forte dos visitantes. Com mais posse de bola, o Goiás esbarrou nos seus próprios erros e não superou a retranca adversária. Desta maneira, o embate acabou ficando sem gols na etapa inicial.

Equipes continuam sem inspiração e placar continua no zero

Na segunda etapa, parecia que os problemas do Goiás foram todos para a equipe visitante, já que a Chape mudou de estratégia, deixou de jogar no contra-ataque para ir para cima da equipe da casa, porém não conseguia acertar o último passe, com isso no decorrer do segundo tempo acabaram perdendo o ritmo que iniciaram e confronto voltou a ficar sonolento, com poucas oportunidades para ambos.

A primeira chance clara de gol na etapa final aconteceu apenas aos 28 minutos, quando a Chapecoense vacilou na sua defesa e Bruno Henrique saiu cara a cara com o goleiro Danilo, porém o arqueiro saiu bem e fez uma belíssima intervenção. Após essa jogada, a Chapecoense recuou completamente e voltou com sua estratégia inicial de tentar contra-atacar. Aos 34 minutos, Vilson saiu errado e a bola sobrou para Murilo, que invadiu a área e caiu pedindo pênalti. Muito próximo do lance, o árbitro mandou o lance seguir.

Os últimos 15 minutos da partida foram de total ataque do escrete da casa, no entanto, os esmeraldinos não conseguiram criar sequer uma boa chance de gol, o que gerou a irritação da torcida. Assim, foi possível ouvir vaias e o protesto dos torcedores. Diante de péssima atuação, o resultado não poderia ser outro: 0 a 0 e insatisfação geral no estádio Serra Dourada, que recebeu um público muito abaixo do esperado para o confronto da Série A do Campeonato Brasileiro.