Com três gols no primeiro tempo, Ponte Preta vence Santos e respira

Jogo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro realizado no Estádio Moisés Lucarelli.

Na manhã deste domingo (13), a Ponte Preta superou o Santos por 3 a 1, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e conseguiu se distanciar um pouco mais da zona do rebaixamento. Bady, Ferron e Borges marcaram para o time de Campinas, enquanto Rafael Longuine descontou para o Peixe.

Com a vitória, a Macaca chegou aos 31 pontos e abriu quanto pontos para o Coritiba, 17º e primeiro da zona de rebaixamento. A Ponte Preta terminou a partida na 12ª colocação, mas pode ser superada por Chapecoense, Cruzeiro e Goiás, que ainda jogam pela rodada.

O Santos, por sua vez, perdeu a invencibilidade de 13 jogos sob comando de Dorival Júnior e viu suas chances de se aproximar do G-4 escapar por entre os dedos. O Peixe manteve os 37 pontos e caiu para a oitava posição, e ainda pode ser superado pelo Fluminense.

No meio de semana, a Ponte terá um confronto direto com o Goiás, no Serra Dourada, enquanto o Santos volta à Vila Belmiro para enfrentar o Atlético-MG.

Ponte faz três e decide o jogo

Aos oito minutos os donos da casa abriram o placar. Após chute de fora da área, Vanderlei espalmou para o lado, Biro-Biro cruzou e o goleiro santista salvou o gol de Borges, mas não conseguiu impedir que Bady balançasse as redes.

O Santos só assustou pela primeira vez aos 20 minutos. Ricardo Oliveira recebeu cruzamento e bateu cruzado, mas Marcelo Lomba fez grande defesa. No rebote, Rodinei cortou antes da chegada de Gabriel.

O segundo gol campinense saiu aos 22 minutos. Após cobrança de falta da esquerda, e bate-rebate na área santista, o zagueiro Ferron completou para as redes. O goleiro Vanderlei reclamou bastante de ter sofrido falta, mas quem derrubou o arqueiro foi seu companheiro David Braz.

Os visitantes tentaram responder logo em seguida, Lucas Lima lançou Gabriel, que cortou o zagueiro e bateu colocado, a bola explodiu no travessão de Marcelo Lomba e saiu. O goleiro Da Ponte salvou a equipe outra vez ao sair bem e travar o chute de Ricardo Oliveira, aos 35 minutos.

Aos 43 minutos, a Ponte Preta ampliou ainda mais o placar. Rodinei cruzou da direita e Felipe Azevedo acertou a trave, no rebote Borges marcou o terceiro gol.

Santos sente cansaço e não consegue reagir

Após o intervalo, o Santos voltou disposto a diminuir o prejuízo, mas errava bastante nas finalizações. Lucas Lima, Gabriel e Ricardo Oliveira tiveram chances antes mesmo dos dez minutos e chutaram por cima do gol de Marcelo Lomba.

Aos 14 minutos quase sai o quarto gol, em contra-ataque rápido Biro-Biro avança pela esquerda, invade a área e chuta para boa defesa de Vanderlei. Aos 22 minutos, outra vez o goleiro santista salva a equipe, após chute de Felipe Azevedo.

A melhor chance de diminuir o placar foi aos 35 minutos Rafael Longuine, que entrou na vaga de Marquinhos Gabriel, completou cruzamento de primeira e Marcelo Lomba faz uma grande defesa.

Quando o placar parecia definido, saiu o gol santista. O atacante Leandro, que entrou no lugar de Gabriel no decorrer do segundo tempo, deu bom passe para Rafael Longuine, que bateu colocado, sem chances para o goleiro Marcelo Lomba.