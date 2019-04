Avaí consegue efeito suspensivo após doping e Renan pode voltar para jogo contra Vasco

Com o efeito suspensivo concedido no fim da semana após o teste de antidoping, depois de 45 dias, o jogador Renan fica à disposição do técnico Gilson Kleina. O Avaí ainda não irá contar com a participação do volante na partida contra o Grêmio, neste sábado (26), em Porto Alegre, às 21h, mas o treinador espera que ele retorne na próxima rodada contra o Vasco, no domingo (4), na Ressacada.

"Renan é um jogador que estava muito regular na equipe. E o mais importante é que ele tem a confiança de todos. Contra o Vasco vai ser um grande reforço, um garoto de potencial e pode ajudar", afirmou o treinador.

Antes da suspensão, Renan tinha atuado em 14 de 15 jogos do Avaí no Campeonato Brasileiro e marcado um gol. Kleina falou sobre o crescimento dos outros jogadores durante a ausência do volante, mas destacou a importância do jogador para a equipe. "Todos os jogadores estão crescendo e temos que respeitar. A saída do Renan foi inesperada e por mais que ele esteja alguns dias sem trabalhar com o grupo, a qualidade dele vai entrosar, sem dúvidas", comentou.

No jogo entre Avaí e Fluminense, no dia 8 de agosto, na Ressacada, Renan - que vinha sendo um dos destaques do time - iria enfrentar o Tricolor, mas a comissão técnica foi surpreendida de última hora. O Leão foi notificado que o jogador havia sido pego no exame antidoping, por uso de substâncias termogênicas, que aceleram o metabolismo, após uma partida na 5ª rodada da Série A, contra o Atlético-MG. O caso só teve repercussão na 16ª rodada, e o atleta teve que cumprir suspensão preventiva por 30 dias.

O volante teve pena aplicada de 90 dias pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), mas o Avaí buscava recursos para que o efeito suspensivo fosse autorizado. Com a liberação, Renan já fica a disposição até um novo parecer do Tribunal.