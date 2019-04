Goleiro Uilson comenta convocação à Seleção Olímpica: ''Meu amigo me avisou''

Hoje (30), o goleiro Uilson, formado nas categorias de base do Atlético-MG foi surpreendido ao ser informado que iria conceder uma entrevista coletiva. Mesmo sendo considerado como goleiro de "terceira opção" (atrás de Victor e Giovanni), o atleta respondeu a perguntas de jornalistas.

Juntamente com Douglas Santos, Uilson foi convocado para a seleção olímpica. Os jogos a serem disputados ocorrem nos dias 9 e 12 de outubro, e serão contra República Dominicana e Haiti. Ao comentar sobre a oportunidade, o goleiro não escondeu a felicidade e disse que ficou sabendo da convocação através de outra pessoa.

"Um amigo meu me mandou mensagem falando que eu tinha sido convocado. Foi uma alegria tremenda. Ansioso demais por fazer parte de um grupo que tem grandes atletas. Estava esperando essa oportunidade, agora é trabalhar para que dê tudo certo. Quero corresponder à altura, mostrar meu futebol e agradar", declarou.

Uilson só tem dois jogos pelo profissional do Atlético, e segundo o goleiro, treinar com Victor e Giovanni ajuda bastante no crescimento como atleta.

"Cada dia que passa a gente aprende mais com o Victor e com o Giovanni. São goleiros experientes que já passaram por muitas situações. O Victor, para mim, é o melhor goleiro do Brasil, é fantástico trabalhar com um cara desses. A gente aprende, ele incentiva", disse Uilson que, assim como Douglas Santos, não desfalcarão o time alvinegro no Brasileirão, em virtude da convocação.