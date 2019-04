Galo x Corinthians: As semelhanças na briga pelo título brasileiro em 2012 e 2015

Neste ano, o Corinthians está sobrando no Brasileirão. Faltando apenas seis rodadas para o término do campeonato, a equipe do técnico Tite lidera a competição com 70 pontos, oito a mais do que o vice-líder Atlético-MG. Embora o discurso no Parque São Jorge seja de que não tem nada ganho e de que se deve manter os pés no chão, pelo futebol apresentado nesta temporada e pelo histórico, como em 2012, o Timão ganha ainda mais confiança para levar o título.

Isso porque, se compararmos as campanhas do principal candidato ao título neste ano, o Corinthians, com o campeão do ano de 2012, o Fluminense, podemos notar algumas semelhanças, que logo de cara já podem ser percebidas. A primeira delas é o segundo colocado. Na conquista dos cariocas e nesta temporada, o postulante a tirar o título dos favoritos é o Atlético-MG, que, mesmo fazendo boas campanhas, não consegue uma regularidade para chegar ao topo da tabela.

Descendo um pouco mais na classificação, já aparece mais uma semelhança. Enquanto o líder, com muitos pontos de diferença, tenta se distanciar ainda mais do Galo, que é vice, o Grêmio aparece como um "azarão" na terceira colocação. Atualmente, após o término da 32ª rodada, o time gaúcho possui 56 pontos, enquanto em 2012, entretanto, a equipe já tinha 59. Na época, em compesação, a diferença para o quarto colocado, São Paulo, era de apenas de quatro pontos. Já hoje, tem seis a mais do que o Tricolor paulista, Santos e Internacional.

No ano do "fim do mundo", criou-se também, assim como nesta temporada, a expectativa por uma final antecipada. Na 32ª rodada daquele Brasileirão, Fluminense e Atlético-MG se enfrentaram no Estádio Independência, em um dos grandes jogos do campeonato. Com grande atuação de Ronaldinho, o Galo conseguiu uma vitória no fim do jogo e diminuiu a diferença de nove para seis pontos

Enquanto isso, em 2015, líder e vice-líder se enfrentarão no domingo (1), também no Horto, pela 33ª rodada do Brasileirão. Caso vença, o time mineiro diminuirá a diferença de oito para cinco pontos. Porém, em caso de vitória corintiana, a diferença pode aumentar para 11 pontos, praticamem consolidando o título do Timão.

Outra semelhança entre a briga pelo título de 2012 e deste ano é a sólida defesa dos líderes. Enquanto o Tricolor carioca, na 32ª rodada do Brasileirão daquela ocasião, havia sofrido apenas 24 gols, o Corinthians sofreu até agora 25, tendo a melhor defesa da competição. O Timão, entretanto, além do setor defensivo consistente, também tem o melhor ataque do torneio, o que pertencia ao time mineiro em 2012.

Além disso, o que pode acontecer é o Timão, assim como o Flu, garantir o título na 35ª rodada. Em sua conquista, o clube carioca bateu o Palmeiras, rival corintiano, por 3 a 2, e sagrou-se campeão da competição. Neste ano, o Corinthians enfrentará o São Paulo, em casa, na mesma rodada, e poderá garantir o título contra um de seus maiores rivais e no ano da aposentadoria do capitão são-paulino Rogério Ceni.

Outro fato semelhante nas duas ocasiões foi que o Galo liderou boa parte do começo do campeonato e, depois de ultrapassado, não conseguiu mais reagir e retomar a liderança. Enquanto em 2012 a equipe comandada pelo técnico Cuca liderou até a 21ª rodada, em 2015, agora comandado por Levir Culpi, perdeu a primeira colocação na 18ª rodada. A paritr desse momento, o Flu foi líder até o fim, o que o Timão pretende fazer.

As semelhanças são muitas entre as duas temporadas. Desde o time que é vice-líder até as sólidas defesas dos primeiros colocados. O Corinthians já está com, praticamente, as duas mãos na taça. Entretanto, como sempre diz o técnico Tite, a equipe tem que manter os pés no chão, ainda mais sabendo que o segundo colocado é o Atlético-MG, que é o time conhecido pela superação, do famoso "eu acredito", e que pode ser capaz de reverter adversidades, por maiores que eles sejam.