Ananias exalta jogada ensaiada e fuga do rebaixamento: "Agora é comemorar a permanência"

Logo após a expulsão do zagueiro Juan, aos 20 minutos da etapa final, aproveitando o cruzamento do lateral Dener, o atacante Ananias fez o gol que presenteou a torcida da Chapecoense com a vitória diante do Internacional, nesta quinta-feira (19), por 1 a 0, na Arena Condá. O gol se originou de uma jogada ensaiada, treinada na quarta-feira, véspera da rodada.

Para comemorar a permanência na Série A, com apenas 1,69 metro, Ananias se posicionou bem, acertando uma ótima testada para o gol, que fez o Verdão do Oeste atingir 46 pontos e se estabilizar na tabela de classificação. Para tirar essa condição, somente com uma combinação trágica de resultados. Depois do término da partida, o atacante alviverde relembrou a jogada trabalhada dias antes do confronto pela Série A: "Durante a semana a gente trabalhou isso, da bola no primeiro pau. Estava bem posicionado, numa ótimo posição. Agora é comemorar a permanência".

Satisfeito com a boa atuação, quem também se pronunciou foi o técnico Guto Ferreira, que valorizou o trabalho de grupo do time e elogiou o desempenho: "Foi um jogo de conjunto e conjunto é aprimoramento nos treinos. Para ter isso, tem que repetir, trabalhar. E os companheiros têm que entender que o que fortalece o time é o outro. Quando o conjunto tem facilidade, daí a individualidade pode fazer a diferença. Mas sempre vai ser o conjunto. Se joga o tempo todo na individualidade, fica mais difícil".

De acordo com o treinador da Chapecoense, o importante foi manter o equilíbrio ao decorrer do jogo: "O jogo foi ficando tenso. E quem conseguiu se manter mais equilibrado dentro da partida, acabou levando vantagem. A Chapecoense teve uma queda após o gol e entrou no clima de rivalidade. Porém, conseguimos controlar os jogadores. Demoramos para nos equilibrar, a gente teria feito um jogo ainda melhor e com mais facilidade de controle de bola. Deixamos cair um pouco isso, com medo de tomar o gol, daí teve uma queda na movimentação. Fizemos umas trocas e conseguimos o resultado positivo".

Guto destaca que o principal segredo para motivar o plantel é recuperar a auto-estima: "É a recuperação dessa confiança, da auto-estima. Independente de quem seja, isso vem fortalecendo o conjunto. Um olha para o outro e confia no companheiro. E vamos acreditar até o fim, por isso, estamos vencendo. Tirando a derrota para o River, desde o Palmeiras que a gente não perde".

O time alviverde segue com nove pontos de distância da zona do rebaixamento. Neste domingo (22), às 17h, o Verdão do Oeste vai enfrentar o Figueirense em Florianópolis, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.