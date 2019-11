Palmeiras 2015: da desconfiança ao título, Alviverde renasce em 2015

O Palmeiras finalmente se reencontrou com o caminho das glórias. Não há dúvidas de que a temporada do Alviverde do Parque Antárctica foi fantástica. O processo reformulação foi intenso. A reestrutuação aconteceu não apenas no elenco de atletas, mas também na comissão técnica e também na diretoria, algo que também foi crucial para a reviravolta.

O alto investimento no elenco, a valorização do programa sócio-torcedor - que foi o ponto forte do time na temporada - juntamente com as parcerias firmadas entre patrocinadores e o clube foi o que impulsionou a corrida em busca do êxito na temporada.

Nesse processo, o Verdão conseguiu chegar a duas finais, mesmo com dificuldades, sendo vice do Campeonato Paulista e ainda por cima conquistou a Copa do Brasil e uma vaga direta para a Copa Libertadores mesmo com campanha instável no Campeonato Brasileiro, o que é algo excepcional e não tão rotineiro no futebol brasileiro.

A volta por cima do Palmeiras que, aos trancos e barrancos, conseguiu escapar do rebaixamento pelo Campeonato Brasileiro de 2014 foi de fato um reencontro com sua alma de campeão que por muitos anos ficou resguardada, mas está pronta para sair, e 2015 foi a porta de entrada para um possível período relevante do Alviverde no futebol brasileiro.

Da desconfiança no início da temporada ao vice-campeonato Paulista

Após um final de temporada completamente negativo e melancólico no ano de seu centenário, o Palmeiras se livrou do terceiro rebaixamento na última rodada do Campeonato Brasileiro 2014. Abalado, o time Alviverde iniciou a temporada de 2015 praticamente do zero, passando por uma grande reformulação em seu elenco.

O período de contratações na pré-temporada deste ano no futebol brasileiro contou com uma gigante movimentação no mercado da bola graças ao Palmeiras. Em apenas dois meses, o clube alviverde contratou 22 reforços, além de renovar todo o seu departamento de futebol, desde a diretoria até a comissão técnica.

Toda essa reestruturação no plantel ocasionou uma pequena incerteza sobre o time. O grande número de jogadores e a falta de entrosamento dos mesmos passou uma imagem de equipe despreparada para disputar os campeonatos em questão. Porém, o cenário alviverde foi mudando gradativamente e as mudanças surtindo efeitos positivos.

Compondo o Grupo C do Campeonato Paulista, juntamente com Botafogo-SP, Linense, Portuguesa e Marília, o Palmeiras teve um início oscilante. A estreia foi de vitória diante do Audax, mas perdeu diante de Corinthians e Ponte Preta. Após isso, a equipe alviverde embalou em uma sequência de cinco vitórias, garantindo-se na primeira colocação de seu grupo até o final da primeira fase do campeonato.

Na fase do mata-mata, o Palmeiras deu seu pontapé inicial jogando em casa diante do Botafogo-SP, segundo colocado do mesmo grupo, vencendo por 1 a 0. Já na semifinal, o Alviverde se reencontrou com o Corinthians e, no domínio adversário, venceu o clássico em um jogo eletrizante. Quem saiu na frente no marcador foi a equipe do Palestra Italia, mas tomou a virada, porém, conseguiu buscar o empate. A decisão foi nos pênaltis e após 14 cobranças, o Verdão venceu por 6 a 5 em uma brilhante atuação de Fernando Prass.

A final seria decidida entre Palmeiras e Santos. Nas duas partidas decisivas, a superioridade de cada mandante prevaleceu por um gol: na ida, Palmeiras 1 a 0 no Allianz Parque. Na volta, Santos 2 a 1 na Vila Belmiro. A decisão foi em disputa por pênaltis mais uma vez, porém, o Palmeiras foi derrotado por 4 a 2, ficando com o vice-campeonato.

Dois pontos fortes do Palmeiras no Campeonato Paulista foram muito importantes para que conseguisse chegar até a final. O atacante Rafael Marques, que além de ser decisivo nos clássicos, foi o maior responsável pelos saldos positivos da equipe. No campeonato, marcou seis gols, além de ceder várias assistências e uma média considerável de desarmes. Sua versatilidade e a facilidade para tabelar e lançamento de bolas aéreas foram cruciais para seu destaque. Gabriel Girotto também foi uma das chaves que moveu o time, e foi eleito o melhor volante do Campeonato Paulista ao lado de Arouca. Sua efetividade nos desarmes e lançamentos em todos os seus jogos pelo torneio estadual garantiu a aprovação da torcida juntamente com sua permanência na equipe titular.

A instabilidade do elenco e a queda de rendimento no Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro contou com uma grande oscilação da equipe do Palmeiras. Da primeira à oitava rodada, uma variação entre três empates, três derrotas e duas vitórias. Entre a nona e a 15ª rodada, uma sequência de seis jogos de invencibilidade, tendo apenas um empate. Foi o período mais consistente do Palmeiras em todo o campeonato, mas logo em seguida a instabilidade tomou conta da equipe, que pouco fez para conseguir bons resultados.

No primeiro turno, a equipe Alviverde teve vitórias expressivas diante de grandes rivais. O Derby diante do Corinthians em Itaquera, válido pela quarta rodada, teve vitória do Verde, onde Rafael Marques e Zé Roberto asseguraram o placar por 2 a 0. Na época, Oswaldo de Oliveira ainda comandava a equipe palmeirense. O técnico que chegou em janeiro com a expectativa de brigar por todos os títulos devido ao grande investimento na formação do elenco viveu semanas de pressão, até que, após a derrota para o Figueirense por 2 a 1 na sexta rodada ocasionou a queda do treinador que não vinha tendo boa sequência.

Depois da saída de Oswaldo de Oliveira, quem assumiu o posto de treinador do Palmeiras foi Marcelo Oliveira, este que havia conquistado o Campeonato Brasileiro de 2014 à frente do Cruzeiro. Na nona rodada, onde recebeu o São Paulo no Allianz Parque, aplicou uma goleada por 4 a 0, com gols de Leandro Pereira, Victor Ramos, Rafael Marques e Cristaldo já com Marcelo Oliveira em seu comando.

Diante do Vasco da Gama em São Januário, outra goleada, dessa vez na 15ª rodada. Leandro Pereira – duas vezes, Dudu e Victor Ramos marcaram para o Palmeiras e Riascos descontou. 4 a 1 na casa dos vascaínos. Novamente diante de um clube carioca, a equipe alviverde recebeu o Flamengo no Allianz Parque na 19ª rodada, a última do primeiro turno. O placar elástico de 4 a 2 com gols de Jackson, Samir (contra), Dudu e Alecsandro para o Verde, e Enderson duas vezes para o rubro-negro, garantiu a vitória do Palmeiras.

Há três rodadas do fim do primeiro turno, na partida diante do Atlético-PR no Allianz Parque, além da derrota por 1 a 0 com gol de Walter, o Palmeiras sofreu uma grande perda em seu elenco. Após sofrer uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o volante Gabriel Girotto foi substituído ainda no primeiro tempo de jogo. Desde então, o volante ficou afastado dos gramados e passou por cirurgia. Gabriel foi titular do Palmeiras desde o início do ano e desempenhava um papel fundamental na equipe. Além de ser o atleta de linha que mais atuou em 2015, o volante também foi o maior ladrão de bolas do elenco no Brasileirão.

O segundo turno do Alviverde já não contou com tanta efetividade e resultados positivos como o primeiro. Apesar de ter permanecido no G-4 na 15ª, 21ª, 27ª e 28ª rodada, o Palmeiras não soube administrar as posições por conta de derrotas incabíveis, como a derrota por 5 a 1 diante da Chapecoense na 29ª rodada, a derrota por 1 a 0 contra a Ponte Preta no Allianz Parque na rodada seguinte, e o revés contra o Sport por 2 a 0, também jogando em casa.

Apesar de perder Gabriel Girotto até a próxima temporada por conta da lesão, o Palmeiras ganhou um grande nome para o meio-campo. Matheus Sales, de 20 anos, foi integrado da equipe sub-20 ao time principal por Marcelo Oliveira e surpreendeu a todos. A ausência de opções para o técnico alviverde foi o motivo maior para que Matheus se integrasse ao grupo, mas o jovem garoto conquistou a confiança do mesmo por buscar as características em que o time carecia: a forte marcação e saída de bola com qualidade. Não só no Campeonato Brasileiro, mas Matheus Sales rendeu também na Copa do Brasil atuando como titular.

A conquista da Copa do Brasil e o renascimento da alma palmeirense

Se no Campeonato Brasileiro o Palmeiras sofreu com a instabilidade, a firmeza se fez presente na Copa do Brasil, apesar de alguns momentos críticos. A reestruturação do elenco foi o ponto chave para o time engrenar e render bons resultados no torneio. Peças importantes como Lucas Barrios, Gabriel Jesus e Dudu foram o trunfo do clube para tornar real a chance de título.

Em seu primeiro confronto, o Verdão enfrentou o Vitória da Conquista e venceu por 4 a 1, assegurando sua classificação sem precisar do segundo jogo. A partida em si foi um tanto quanto complicada pois o Palmeiras até conseguiu abrir o marcador com Cristaldo, mas a falta de criação atrapalhou o time e facilitou para que a equipe baiana empatasse o jogo com gol de Tatu. Mas num estalo a equipe palmeirense acordou e em 20 minutos fez mais três gols marcados por Robinho, Allione e Dudu, sacramentando a vitória.

Na segunda fase, enfrentou o Sampaio Corrêa, onde vencia o primeiro jogo por 1 a 0, mas no fim do segundo tempo sofreu o empate. Na volta, a equipe maranhense deu um susto e abriu o marcador e segurou o resultado até o fim da etapa inicial. Mas no segundo tempo o Palmeiras voltou ao jogo cheio de determinação e marcou cinco gols e matou de vez o jogo.

O reencontro com um antigo fantasma do Palmeiras foi inevitável na terceira fase e, assim como nas fases anteriores, a classificação veio após o time levar um susto. Diante do ASA de Arapiraca, o Palmeiras empatou em casa e no jogo de volta foi a campo com um time reserva e mesmo assim conseguiu a vitória com o placar mínimo na metade do segundo tempo.

Os confrontos das oitavas de final foram definidos através de um novo sorteio, onde o Palmeiras enfrentaria o Cruzeiro, num Encontro Palestrino. Com vitórias por 2 a 1 em casa e 3 a 2 fora, o Verde se garantiu para os confrontos dos oito melhores do torneio.

Nas quartas de final, o Palmeiras eliminou o Internacional em dois jogos bastante eletrizantes e repletos de polêmicas. Jogando em casa, ganhou por 3 a 2. Depois de abrir o marcador com 2 a 0 sem dificuldades, o Alviverde se recuou, dando chance do empate para a equipe gaúcha, mas logo após dois minutos voltou a tomar frente do placar e segurou o resultado até o apito final.

O Palmeiras protagonizou a semifinal da Copa do Brasil diante do Fluminense, onde o primeiro jogo aconteceu no Maracanã lotado pelas duas torcidas. No jogo de ida, vitória dos tricolores por 2 a 1. Na volta, o Verdão conseguiu a vitória por 2 a 1 em uma partida dramática no tempo regulamentar. A decisão ficaria por conta das penalidades máximas, onde o Palmeiras levou a melhor e venceu a equipe carioca por 4 a 1, avançando para a finalíssima.

A decisão para a final diante do Santos, também classificado, começou bem antes da bola rolar. Apesar de ter chegado até ali, o Palmeiras continuou sendo contestado mesmo eliminando grandes nomes do futebol brasileiro desde as oitavas de final. O favoritismo da equipe alvinegra era muito claro, além das provocações entre jogadores e a imprensa colocando os holofotes no adversário.

O jogo de ida na Vila Belmiro foi realmente muito difícil para o Palmeiras, que foi trucidado na bola e perdeu com o placar mínimo de 1 a 0. E a bomba explodiu, fazendo o favoritismo aumentar ainda mais. O intervalo de dias de um jogo para outro foi uma guerra de provocações.

No jogo de volta, o Palmeiras que entrou em campo era completamente diferente do time que jogou na Vila Belmiro. Confiante, motivado, com sague nos olhos em busca do seu objetivo. O primeiro gol da partida foi marcado por Dudu, que logo em seguida balançou as redes novamente e deixou o Alviverde com as duas mãos no título, sendo o provável herói da conquista. Porém, o Santos conseguiu balançar as redes e igualar o placar agregado. E novamente a decisão seria nos pênaltis.

Então o heroísmo flutuou de Dudu para Fernando Prass. O único a não converter para o Palmeiras foi Rafael Marques. Zé Roberto, Jackson e Cristaldo converteram. Para o Santos, Geuvânio e Lucas Lima fizeram, mas Marquinhos Gabriel e Gustavo Henrique pararam em Fernando Prass. A última cobrança do Santos ficou com Ricardo Oliveira, que converteu. O destino do título ficou por conta de Fernando Prass, que converteu sua cobrança e partiu para o abraço, garantindo a conquista para o Palmeiras e vencendo toda a desconfiança do ano de 2015.

Melhor jogador: Fernando Prass, goleiro

O retrospecto do experiente goleiro com a camisa do Palmeiras neste ano foi totalmente satisfatório. Desde o Campeonato Paulista até as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e principalmente na Copa do Brasil, o arqueiro conquistou seu espaço no time e também a torcida, que se mostra satisfeita com o rendimento de Prass.

Pior jogador: Alecsandro, atacante

Contratado pelo clube Alviverde no início de junho, o atacante chegou tendo uma expectativa gigantesca depositada, mas em campo não correspondeu. Em 18 jogos em todo o ano, o atacante marcou apenas dois gols.

Revelação: Gabriel Jesus, atacante

O jovem atacante de apenas 18 anos se destacou inicialmente no Palmeiras atuando pela base do clube na Copa Paulista Sub-17, onde começou a desenhar seu perfil. Seu primeiro jogo no time principal aconteceu na Copa do Brasil, diante do Sampaio Corrêa, onde marcou o gol da vitória palmeirense. Sua técnica foi muito bem colocada no time, além de ter como fortes características a velocidade, agilidade, aceleração e facilidade nos dribles. Gabriel também carrega consigo uma forte personalidade, o que ajuda a ter frieza em alguns momentos cruciais.

Melhor jogo: Palmeiras 2 (4) x 2 (3) Santos, jogo de volta da final da Copa do Brasil

Com uma atuação de nível, o Palmeiras superou a desvantagem de 1 a 0, venceu o Santos por 2 a 1 no tempo regulamentar. A postura dos jogadores em campo foi o fator determinante para que a partida caminhasse ao título palmeirense na decisão, onde superou as penalidades. Dudu foi o principal nome palmeirense, sendo o autor de dois gols, o que colocou o Palmeiras com a mão na taça por poucos minutos, mas Ricardo Oliveira conseguiu dar um pouco de esperança ao Santos no finalzinho, levando a disputa para as penalidades. O destaque das cobranças ficou com Prass que, além de defender uma cobrança, ele mesmo converteu a que deu o título ao Palmeiras.

Pior jogo: Chapecoense 5 x 1 Palmeiras, jogo da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Na ocasião, a Chapecoense vivia um jejum de dez partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro e, diante do Palmeiras conseguiu encerrá-lo. Este seria o primeiro triunfo do técnico Guto Ferreira à frente da equipe catarinense. Além de um jogo eletrizante, o confronto foi marcado por uma arbitragem confusa de Jailson Macedo de Freitas, onde havia expulsado Egídio no primeiro tempo e logo em seguida anulou o ato, fazendo o jogador retornar à partida. No segundo tempo, mais uma bizarrice: no terceiro gol da Chapecoense, primeiro anulou devido ao suposto impedimento de William Barbio, que não teve participação da jogada.