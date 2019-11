Rogério Ceni e a conquista dos Campeonatos Brasileiros de 2006, 2007 e 2008

Sempre que um clube conquista títulos, seja esse clube qual for, um dos atletas que mais fica marcado é, inevitavelmente, o capitão. Impossível pensar no pentacampeonato da seleção brasileira em 2002 sem lembrar da cena de Cafu levantando a taça, por exemplo. Com Rogério Ceni, no entanto, essa ligação parece maior, mais forte.

E para entender a importância do goleiro são-paulino no tricampeonato brasileiro em 2006, 2007 e 2008, não só por usar a braçadeira, é necessário saber qual era a situação daquele momento.

Dia 20 de agosto de 2006. Quatro dias depois de perder a final da Copa Libertadores da América para o Internacional e acabar com o sonho do tetra, o elenco do São Paulo chega a Minas Gerais para disputar confronto válido pela 18ª rodada do Brasileirão, no Mineirão, contra o Cruzeiro (melhores momentos da partida no vídeo abaixo).

Além de abalado pelo vice-campeonato, o Tricolor enfrentaria um adversário forte, fora de casa, com a obrigação de pontuar para sustentar sua vantagem na liderança, que naquele momento era de dois pontos de distância para o algoz Internacional. Tarefa árdua, que exigiria muito esforço e superação do time.

O jogo se inicia e os mandantes abrem o placar com apenas 7 minutos da 1ª etapa, com gol contra de Alex Silva. O São Paulo então se lança ao ataque para empatar, mas perde gols e ainda acaba tomando o segundo gol cruzeirense em um contra-ataque de Michel, aos 35. Para piorar, apenas dois minutos se passam e o árbitro Leonardo Gaciba marca pênalti, dando aos celestes a chance de abrir um sonoro 3 a 0 ainda no 1º tempo.

Aí, entra Rogério Ceni. Aos 39, o goleiro defende a cobrança do meia Wagner, então vice-artilheiro e sensação do campeonato. Aos 42, marcou, em jogada ensaiada com Josué, seu único gol da carreira com bola rolando, diminuiu a vantagem cruzeirense no placar, deu moral novamente ao São Paulo na partida e, de quebra, tornou-se isoladamente o maior goleiro-artilheiro da história do futebol, ultrapassando o paraguaio Chilavert. No 2º tempo, Ceni ainda faz outro gol, desta vez de pênalti, garantindo o empate e mantendo a liderança com o São Paulo.

Essa partida talvez tenha sido a mais importante dos três anos. Com ela, o São Paulo retomou o embalo e, nas 20 rodadas restantes, perdeu apenas mais uma vez no campeonato, sacramentando o título de forma antecipada. Rogério, com sua liderança, suas defesas e seus gols - foram 31 tentos entre 2006 e 2008 -, ainda foi importante em muitas outras partidas daquelas conquistas, com certeza. Mas aquele jogo do Mineirão foi o pontapé para tudo. Sem Rogério em seu melhor dia goleiro-artilheiro naquele 20 de agosto, o tricampeonato nacional consecutivo talvez ainda fosse feito inédito no Brasil.