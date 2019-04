Primeiros reforços do Avaí, Renan e João Filipe são apresentados à Ressacada

Os jogadores do Avaí voltaram aos trabalhos nesta quarta-feira (6), e os novos reforços foram oficialmente apresentados na Ressacada. Na temporada de 2016, o técnico Raul Cabral poderá contar com o goleiro Renan, 26 anos, e o zagueiro João Filipe, 27.

João Filipe, que já atuou em 16 jogos na equipe do Avaí durante a campanha de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, também passou pelo Fluminense, Botafogo, Náutico e Figueirense. João comentou da sua experiência com o time em 2014. “Grande equipe que o Avaí é, tenho grandes amigos, fui muito feliz aqui em 2014, um momento que precisava, e o Avaí abriu as portas para mim. Então quero continuar a minha história”.

Para o goleiro Renan, que durante a sua carreira atuou somente pelo Botafogo, e no período de 2008 a 2015 participou de 130 jogos, é uma boa oportunidade para sua carreira, já que nos últimos anos vinha sendo reserva imediato de Jefferson.

“A minha expectativa é muito grande, agradeço a todos, da forma como me receberam nas redes sociais. Muita torcida e todos desejando muita sorte para mim. Estou muito feliz de estar aqui, ouvi falar muito bem, não só da cidade, mas do clube em si. Estou feliz e motivado. Quero fazer um ótimo trabalho e ajudar a todos, e assim como fiz com o Botafogo, e retornar à Série A com o Avai”, disse Renan.

O lateral-direito Renato e o meia atacante Lucas Fernandes, vindos por empréstimo do Fluminense, serão os próximos reforços a serem apresentados, nesta quinta-feira (7), no auditório do estádio azurra, a partir do 12h3. Outros dois atletas que já foram confirmados no Avaí, são o lateral André Krobel, ex-Joinville, e o volante Judson, que veio do América-RN.