Fortaleza anuncia contratação de Juliano, ex-Goiás, e renovação com Pio

O Fortaleza anunciou na noite deste domingo (10), a contratação do volante Juliano, que chega do Goiás. Quem confirmou o acerto foi o técnico do clube, Flávio Araújo, após a vitória do tricolor sobre o Guarany de Sobral, em jogo válido pela Taça dos Campeões Cearenses, onde o Fortaleza venceu por 3 a 0, gols de Daniel Sobralense, Eduardo e Hudson.

Juliano, 25, foi titular em alguns jogos pelo Goiás no ano passado, mas não conseguiu ajudar o clube a escapar do rebaixamento. O volante é oriundo da base do Internacional, onde começou como profissional em 2010, mas jogou apenas seis jogos em três anos pelo clube colorado, sendo contratado em 2013 pelo Goiás. Em 2014, o volante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, voltando apenas no ano passado, onde conseguiu jogar alguns jogos.

Ele é a 13ª contratação do atual campeão cearense para a temporada 2016. Além dele, os laterais Moacir e Valdir, os zagueiros Edimar e Leonardo Luiz, o também volante Guto, o meia Clebinho e os atacantes Hudson, Eduardo, Juninho, Núbio Flávio e Anselmo também foram contratados. Além disso, ele se junta a, além de Guto, Corrêa, Dudu Cearense, Pio, Júnior, este da base, e Felipe, que irão brigar por duas vagas na equipe titular.

Pio renova até o fim do ano

Foto: Divulgação/FortalezaEC

Jogadores para compor o meio de campo é o que não falta para o Fortaleza. Quem se mantém no elenco do Leão para 2016 é o volante Pio, que havia recebido propostas do futebol asiático, mas preferiu permanecer na equipe cearense, onde foi um dos artilheiros da equipe no ano de 2015.

Pio é o quinto jogador a renovar com o clube para 2016, onde o clube disputará a Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série C. Além dele, Ricardo Berna, Lima, Everton e Daniel Sobralense já haviam estendido seu vínculo com o clube.