Guia VAVEL do Campeonato Gaúcho 2016: Novo Hamburgo

O Esporte Clube Novo Hamburgo, carinhosamente chamado de Nóia, esta localizado na cidade de Novo Hamburgo e foi fundado em no dia 1º de maio de 1911, tendo 104 anos de história. O clube foi fundado por um grupo de funcionários da extinta fábrica de calçados Adams.

O clube possui como estádio, o Estádio do Vale, que está localizado no bairro Liberdade. O estádio tem no pavilhão principal 3.500 lugares, três lances de arquibancadas cobertas que totalizam 12.000 lugares. O Esporte Clube Novo Hamburgo conta com uma das mais belas e modernas praças esportivas do futebol gaúcho.

(Foto: Divulgação / Novo Hamburgo)

O clube possui as conquistas de Campeão Gaúcho do Interior, nos anos de 1961, 1965, 1972, 1980, 1985. Além de Campeão em 2005, da Copa RS e da Copa Emídio Perondi (RS). Em 2013, o clube conquistou a Copa Willy Sanvitto e o Campeonato Metropolitano. Em 2014, conquistou a Copa Metropolitana. A equipe nunca venceu o Gauchão, apenas a foi campeão da segunda divisão, nos anos de 1996 e 2000.

No Gauchão 2015, o Novo Hamburgo acabou na sétima colocação na primeira fase da competição, com 21 pontos, foram seis vitórias, três empates e seis derrotas. Nas quartas de final, o time acabou enfrentando o Grêmio. Na partida o time empatou em 1 a 1, na Arena Porto-alegrense e acabou derrotado nos pênaltis, por 6 a 5. O time teve como destaque o centroavante Leandrão, que marcou cinco gols na competição. O time também contou com outros jogadores conhecidos como Thiago Humberto e Magrão.

No segundo semestre o Novo Hamburgo disputou a Copa Valmir Louruz - Região Metropolitana, ficando na lanterna do grupo na quinta colocação e depois sendo remanejado a semifinal da Copa Valmir Louruz - Região Norte, onde passou pelo Marau, após duas vitórias por 1 a 0 e 2 a 0. Na decisão contra o União Frederiquense, o time acabou sendo o vice-campeão, após dois empates, em 1 a 1 e 0 a 0.

Na Copa Luiz Fernando Costa, o Novo Hamburgo eliminou o Brasil de Farroupilha na primeira fase e na segunda passou pelo Lajeadense. Nas quartas, o time voltou a enfrentar o Lajeadense e acabou eliminado.

Principais contratados

O Novo Hamburgo começou sua preparação desde o dia 15/12, no Estádio do Vale. De início, 18 jogadores foram apresentados. Como contratações iniciais, o Novo Hamburgo apresentou o goleiro Jota (Porto-PE), o zagueiro Ricardo Schneider (Brasil de Pelotas), o lateral-direito Celsinho (Caldense), os laterais-esquerdo Ruan e Jonathan (ambos do Ypiranga de Erechim), o volante Amaral (3 de Febrero-PAR), os meias Preto (Ypiranga de Erechim) e Juninho (Icasa) e o atacante Saldanha (Ypiranga de Erechim).

Depois chegaram o volante Paulinho (Campinense), os zagueiros André Paulino (Madureira), Diego Macedo (Cuiabá), Rafael (Biu Chun Rangers), o meia Mazinho (Metropolitano), os atacantes Robinho (Confiança-SE) e Kiros (Remo).



O treinador: Gerson Gusmão

O técnico Gerson Gusmão, 41 anos, é natural de Novo Hamburgo e possui uma longa história no clube gáucho. Como jogador, foi campeão da Divisão de Acesso em 2000 e campeão das Copas Emidio Perondi e RS em 2005, pelo Novo Hamburgo.

Dois anos depois, Gérson foi convidado para integrar as categorias de base do clube como treinador da equipe Infantil. Em 2009, assumiu o cargo de auxiliar técnico do grupo profissional, ao lado do então treinador Paulo Turra. Após a saída de Turra, Gérson chegou a comandar o time interinamente. Voltou ao cargo de auxiliar em 2010. Em 2013, como auxiliar de Itamar Schulle conquistaram dois títulos com o Novo Hamburgo, a Copa Willy Sanvitto e a Copa Metropolitana.

Gérson Gusmão também foi auxiliar de Schulle em clubes como Chapecoense, Santo André, Caxias e Operário-PR, onde conquistou o título paranaense de 2015.

O destaque: Saldanha

O atacante Saldanha é a grande contratação da temporada para o Novo Hamburgo. O jogador de 26 anos, teve grande destaque no Ypiranga de Erechim, na Série D do Brasileirão, marcando gols importantes que permitiram o acesso do time a Serie C. É um atacante de boa velocidade e grande mobilidade.

Expectativa no Gauchão 2016

Na preparação para o Gauchão, o Novo Hambrugo venceu o Sindicato dos Atletas do RS pelo placar de 4 a 0, com gols de Matheus Pranke, duas vezes, Piardi e Robinho. Na segunda partida, venceu a Seleção de Novo Hamburgo pelo placar de 2 a 1, com dois gols de Robinho. No terceiro jogo-treino, o Novo Hamburgo visitou o Criciúma e venceu por 2 a 1, com dois gols de Saldanha. No último jogo treino, o Nóia visitou o Grêmio, no CT Luiz Carvalho e empatou contra os reservas gremistas, em 0 a 0.

A expectativa da direção é que o time possa lutar pelo Título de Campeão do Interior, título esse que o clube não conquista desde 1985. O Noia estreia no Campeonato Gaúcho 2016 diante do Cruzeiro, no dia 31 de janeiro, às 18h, no Estádio do Vale.