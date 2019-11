Técnico do Brasil de Pelotas se descontrola e empurra repórter em entrevista coletiva

O empate do Brasil de Pelotas com o Cruzeiro-RS está em segundo plano. Na entrevista coletiva concedida depois da partida de ontem, Rogério Zimmermann, treinador do Rubro-Negro, agiu de maneira extremamente arrogante e estúpida com um jornalista que cobria o duelo em Gravataí.

Em determinado momento, Pedro Petrucci, repórter da Rádio Universidade, de Pelotas, perguntou ao técnico se os atacantes Felipe Garcia e Ramon poderiam atuar juntos no próximo compromisso do Brasil no Gauchão. A partir daí, Zimmermann passou a debochar do questionamento e foi rebatido por Pedro, que buscava esclarecimentos. Em seguida, Rogério perdeu a cabeça e expulsou o jornalista da coletiva: ''Não começa a querer aparecer mais do que eu'', disse o treinador.

Apesar de nenhum cinegrafista ter filmado o empurrão, o fato foi presenciado por várias pessoas: ''Direção do Brasil, assessoria de imprensa e colegas das outras emissoras são testemunhas do ocorrido. Meu dever é questionar e minha parte foi feita'', disse Petrucci à VAVEL Brasil.

O Xavante somou o primeiro ponto no estadual e volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (10), diante do Ypiranga de Erechim.