Resultado Santa Cruz x Bahia pela Copa do Nordeste 2016 (0-1)

Na quarta-feira já teremos outra rodada da Copa do Nordeste

João Paulo: "Talvez tenha sido a melhor apresentação do time no ano"

Hernane, pós-jogo: "Sabemos a dificuldade de jogar aqui, mas o importante são os três pontos que levaremos para Salvador"

49' Fim de jogo! Vitória do Bahia!

48' UHHHH, Alemão cabeceia na trave novamente

47' Keno chega pela direita, cruza e zaga corta

45' Santa chega, João Paulo cruza e Bruno Morais cabeceia para fora

44' Cartão amarelo para Zé Roberto, por falta em João Paulo

42' Teremos quatro de acréscimos!

41' UHHH, Bahia faz gol e árbitro anula

39' Wallyson recebe de Vitor e bate prensado

38' Árbitro assinala falta em cima de Luisinho

34' Keno é acionado na direita, mas não chega na bola

31' Vitor recebe amarelo por falta em Feijão

30' UHHHHHH, Alemão cabeceia no travessão

29' Entra Keno e sai Lelê

28' Vitor sai da direita para cortar contra-ataque na esquerda

27' Vitor lança Bruno Morais, mas atacante está impedido

25' João Paulo leva amarelo por falta em Wallyson

23' No Bahia, entra Zé Roberto e Edigar Junio deixa o campo

21' Sai Dedé e entra Raniel

20' Lomba faz defes tranquila após escanteio

20' Raniel vem aí no Santa Cruz

18' Luisinho cruza muito forte

17' UHH, Wallyson cruza dentro da área, mas não acha ninguém para marcar

16' Jogo está elétrico!

15' Após cobrança de falta, Santa tem gol anulado por impedimento

14' Torcida xinga árbitro e pede pênalti

14' UH, falta para o Santa quase dentro da área

13' Cartão amarelo para Hernane

13' João Paulo tenta puxar contra-ataque e é derrubado por Hernane

12' Danilo Pires recebe na direita e é bloqueado

10' Lelê tenta finalização e é bloqueado e bola vai para escanteio

8' UHHHH, Hernane bate no travessão

4' No Bahia sai Gustavo e entra Robson

3' Wallyson recebe na frente, mas não consegue finalizar

1' Wallyson inverte jogo para Lelê, mas camisa 11 está impedido

0' A bola rola novamente

Tivemos um primeiro tempo disputado, com o Santa um pouco superior, mesmo estando atrás do placar.

Wallyson: "Nossa equipe está bem"

Luisinho: ''Temos que manter a tranquilidade"

Acaba a primeira etapa no Arruda!

47' UHHHH, Hernane perde chance de fazer o segundo

46' Loooombaa! Defesaça do goleiro do Bahia, mais uma. Nessa foi na batida de falta de Wallyson

45' Teremos dois de acréscimos

44' Danilo Pires bate com muito efeito e Tiago Cardoso joga para escanteio

43' Time baiano tem falta de longe

42' Bahia tem sequência de ataques

38' Amarelo para Gustavo, do Bahia, após cometer falta

35' Danilo Pires tenta lançamento

34' Grafite sai para a entrada de Bruno Morais

31' Grafite faz boa jogada, mas campo acaba

29' Wallyson é acionado em impedimento

27' UHHH, João Paulo bate bem de fora da área e bola sai a direita de Lomba.

25' Santa tenta chegar ao empate

22' Lomba!!! Goleiro faz mais uma grande defesa

20' Chute do camisa 10 ainda pegou na trave, Bahia 1 a 0

20' GOOOOOL! Juninho chuta forte de fora da área e faz belo gol

19' Grafite recebe, e tenta passe de calcanhar.

15' Mais uma confusão! Agora entre Hernane e Alemão

12' Fechou o tempo! Confusão no gramado

11' Santa cruza bola na área, mas bola fica fácil para Lomba.

10' Grafite deve ser substituído.

7' Grafite sofre corte na cabeça e jogador sangra muito

6' UHHHH, João Paulo finaliza e Lomba faz grande defesa.

5' Santa chega bem e defesa do Bahia afasta.

4' Hernane reclama de pisão.

4' Equipes não conseguem colocar a bola no chão.

2' Escanteio para o Santa Cruz

0' Santa Cruz dá o pontapé inicial e a partida começa.

16:04: Charles Hebert Cavalcanti Ferreira arbitrará a partida

16:00: Já o do Santa Cruz: Edson Kolln, Lucas Ramon, Everton Sena, Néris, Tiago Costa, Renatinho, Daniel Costa, Keno, Bruno Moraes, Raniel

16:00: O banco do Bahia será formado pelos seguintes jogadores: Jean, Robson, Cicinho, Yuri, Gustavo Blanco, Cristiano, Jeam, Zé Roberto, Rômulo

15:59: Equipes já no gramado do Arruda!

15:58: Bahia escalado: Lomba; Hayner, Gustavo, Éder e João Paulo; Feijão,Danilo Pires, Juninho e Luisinho; Edigar Junior e Hernane.

15:57: Santa Cruz escalado: Tiago Cardoso; Vítor, Alemão, Danny Morais e Allan Vieira; Wellington, Dedé, João Paulo, Wallyson e Lelê; Grafite.

15:40: 20 minutos para a partida ser iniciada.

A partida marcará a estreia do novo uniforme do Santa Cruz.

Delegação do Bahia já está a caminho do Estádio do Arruda.

O técnico Doriva relacionou 20 jogadores para o confronto.

Em Recife, os torcedores do Bahia puderam conversar com o presidente Marcelo Sant'Ana, no hotel em que a delegação está instalada.

Luisinho, que recentemente perdeu o pai, afirmou que continuará jogando pelo seu pai e agradeceu o apoio que vem recebendo: "Dias difíceis para mim e minha família. Mas graças ao apoio que estamos recebendo, vamos conseguir seguir em frente. Fiquei emocionado com a homenagem de ontem. Eles me dão força para continuar também. E seguirei pelo meu pai, jogarei por ele até o fim". O atacante também falou sobre sua passagem pelo time pernambucano: "Sempre falei do carinho e da admiração que eu tenho pelo Santa e sua torcida. Vivi dias maravilhosos lá. Mas agora sou jogador do Bahia, com muito orgulho, e defenderei com unhas e dentes a camisa tricolor. Farei de tudo para que possamos conseguir uma vitória!"

Bruno Moraes, autor do gol da vitória no último confronto entre as equipes, acredita na positivadade como trunfo diante do Bahia. "Toda positividade é importante relembrar. Temos de encarar o Bahia, o América-PE, qualquer clube... Dentro do Arruda, temos de vencer."

Do lado do Bahia, quem está fora da partida é Paulo Roberto, que foi vetado pelo departamento médico. Outro que pode desfalcar a equipe baiana é o atacante Luisinho, que recentemente perdeu o pai.

Arthur desfalcará o time de Martelotte, por dores no joelho. A lesão foi confirmada por Wilton Bezerra, médico do Santa Cruz: “Arthur sofreu uma entorse no joelho direito durante o jogo com o América-PE. No entanto, ainda não sabemos se existe alguma tipo de lesão no local, pois o jogador ainda vai realizar uma ressonância magnética”

FIQUE DE OLHO: Hernane, o atacante já fez cinco gols desde que chegou ao Bahia e afirma: "Difícil falar em números. Quero fazer gols. Quanto mais, melhor, não é? Sou o camisa 9, minha função é fazer os gols. Mas o mais importante é a vitória do grupo todo, de levarmos o Bahia aos títulos nesta temporada. Tudo será consequência do bom trabalho de todos".

FIQUE DE OLHO: Grafite volta ao time titular do Santa após ser poupado no meio de semana pelo técnico Martelotte.

Do outro lado, o técnico do time baiano, Doriva, analisou o jogo como complicado e elogiou a equipe adversária: "Jogo difícil. Santa Cruz é uma equipe forte, teve o acesso. Manteve uma base. É um jogo importante para nossas pretensões. Precisamos de um bom resultado para inciar bem a nova competição."

Marcelo Martelotte, técnico do Santa Cruz, mostrou-se preocupado com o ataque do Bahia, que fez cinco gols em duas partidas no Baiano: "Sempre falei que defesa é muito coletiva. Você, para ter uma defesa funcionando, é necessário o entrosamento. O ataque até se decide algumas vezes com individualidade e a defesa nunca é isso. Precisamos de uma defesa qualificada".

Confira os gols do último duelo entre as equipes:

O último confronto entre as duas equipes aconteceu há aproximadamente três meses, no dia sete de novembro. A partida foi disputada na Arena Fonte Nova e terminou com vitória do time pernambucano pelo placar de 2 a 1.

Já a equipe do Bahia derrotou o Flamengo de Guanambi por 2 a 1 e lidera o grupo 2 do Campeonato Baiano.

Na última quinta-feira (11), o Mais Querido venceu o América por 4 a 2 e chegou a primeira vitória no Pernambucano.

Olá torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora tudo sobre Santa Cruz e Bahia, partida que será realizada às 17h (Brasília) no estádio do Arruda e que é válida pela primeira rodada do grupo do grupo C da Copa do Nordeste 2016.