Falcão aprova desempenho do Sport no clássico com Santa Cruz: "Gosto de ganhar jogando bem"

Neste domingo (21) ocorreu o primeiro, de no mínimo quatro, clássicos no ano de 2016 entre Sport e Santa Cruz, e ele foi válido pela quarta rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano. A equipe rubro-negra saiu com a vitória por 2 a 1 da Ilha do Retiro, que contou com bom público, ao final da partida o treinador Paulo Roberto Falcão comemorou bastante o triunfo e falou sobre o que conversou com os atletas na preleção.

“Apenas disse aos atletas que não iria falar tudo aquilo o que eu falo normalmente. De procurar jogar com alegria, seriedade e imposição. A motivação do jogo já fala por si. Apenas repetir o que o Durval havia me dito. Como ele já jogou várias vezes esse clássico, queria saber a importância desse jogo e ele me disse o time perdesse, na segunda ninguém poderia sair na rua. Esse é o comprometimento que eu queria ouvir. E falei para eles que eu gostaria de poder ir para a minha praia na segunda”, ele também elogiou a atuação da sua equipe. Que na visão dele, mereceu sair com o resultado positivo.

O técnico também falou que a dificuldade vista em campo já era esperado, mas que não só a vitória como o bom futebol apresentado pela equipe, o deixaram satisfeito.

“Foi um jogo difícil como a gente esperava. Mas merecíamos um resultado diferente já no primeiro tempo (desceu para o vestiário perdendo por 1 a 0). No segundo tempo neutralizamos eles e criamos situações que nos levaram a vitória”, destacou.

“Sempre é importante ganhar. Mas gosto de ganhar jogando bem. Como treinador não posso achar que quando se ganha está tudo certo e quando se perde está tudo errado. Assim, eu não estaria sendo profissional e sim passional. Hoje foi um jogo de muita consistência”, continuou.

Pra finalizar, o treinador comentou sobre a atuação e posicionamento de Gabriel Xavier que só havia feito um treino com a equipe desde que chegou na última semana.

“No começo do jogo ele vinha recebendo uma marcação individual do camisa 5 do Santa Cruz (Lucas Gomes) então troquei ele de lado. Com isso, a marcação não veio mais. O Gabriel é um jogador que pode jogar pela direita, pela esquerda ou pelo meio. Lógico que estava desentrosado, mas cumpriu tudo aquilo que nos pedimos. É um atleta de aproximação, que poderia deixar o Túlio na cara do gol e também tem jogadas individuais. É um jogador que vai nos ajudar muito ainda”, finalizou.